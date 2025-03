Ceva, prendono il via i lavori di manutenzione nel torrente Cevetta

Sono iniziati oggi, lunedì 3 marzo, i lavori di manutenzione idraulica (disalveo) del torrente Cevetta in località Ponte, tra via Moretti - via XX Settembre.

L’intervento, affidato all’impresa Q.M.C. srl di Mondovì e avente una durata di circa una settimana, comporterà temporanee modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, cercando al contempo di ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione cittadina.

Nello specifico, martedì 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 18.30 e comunque fino a termine lavori, sarà interdetto il transito in via Borgognone (piazza Vittorio Veneto, prospiciente edificio scuole secondarie di primo grado).

La strada verrà poi riaperta mercoledì 5 marzo, interrompendo i lavori proprio per garantire la piena fruizione dell’area mercatale e assicurare il regolare svolgimento del mercato settimanale.

Nei due giorni di ultimazione lavori l’area interessata dal divieto di circolazione corrisponderà invece al tratto via Moretti – via XX Settembre, sempre nella fascia oraria 7–18.30 e, in ogni caso, fino a termine lavori. In questa fase, per garantire la sicurezza, sarà necessaria anche l’interruzione temporanea del passaggio pedonale nell’area di cantiere

Ad oggi, i giorni di ultimazione lavori sono individuati nelle date del 6 e 7 marzo, ma si segnala che le operazioni ivi previste potranno essere procrastinate a seconda delle esigenze maturate in corso d’opera e delle condizioni meteoclimatiche che verranno a verificarsi.

"Questi lavori rispondono a un duplice obiettivo: migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio e contribuire al decoro urbano” - dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Fabio Ferrero -. Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata spesso sul Tanaro, ma è fondamentale non trascurare gli altri corsi d’acqua che attraversano Ceva. Abbiamo inoltre lavorato per minimizzare i disagi, programmando la chiusura del tratto davanti alle scuole in concomitanza con il ponte festivo del Carnevale e, soprattutto, garantendo la sospensione dei lavori nella giornata di mercato, così da non interferire con un appuntamento essenziale per la comunità. Il nostro impegno è trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle dell’impresa esecutrice, assicurando un intervento efficace senza impattare eccessivamente sulla quotidianità dei cebani”.