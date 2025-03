Con la Scuola di Pace a Bra si discute del valore della parità di genere

Nell’ambito del programma di iniziative Marzo Donna, lanciato dall’Amministrazione comunale per far riflettere sul tema della parità di genere, giovedì 13 marzo si svolgerà un nuovo appuntamento della Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra. L’evento, organizzato in collaborazione con la Consulta comunale Pari Opportunità e la Consulta comunale delle famiglie, ha come titolo “”Il valore della parità di genere per uno sviluppo sostenibile”.

Ospite d’onore la dott. Annalisa Spedicato, consigliera dell’associazione Rete Mamma. Si tratta di un ente del Terzo Settore che, attraverso attività di volontariato, mira a creare un ponte di dialogo tra famiglie ed esperti del materno-infantile, per promuovere una genitorialità consapevole. Le fondatrici dell’associazione sono mamme che hanno vissuto le difficoltà e lo spaesamento del post parto, la frustrazione di non trovare il giusto supporto. Sentirsi sole le ha spinte a creare una rete di sostegno e confronto con gli altri genitori e a fondare l’associazione.

L’appuntamento si terrà alle 21 presso la sala conferenze del Centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza, ed avrà ingresso libero.