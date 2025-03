Cuneo, da oggi al via la nuova gestione dell’isola pedonale di Viale degli Angeli

È ufficialmente entrata in vigore dalla mattinata di oggi (lunedì 3 marzo) la modifica all’area pedonale del Viale degli Angeli di Cuneo che prevede la riapertura del passaggio delle auto nel tratto compreso tra corso Brunet e Vittorio Emanuele II.

Nei giorni feriali di tutto l’anno, quindi, il Viale sarà chiuso al traffico veicolare a partire da Corso Vittorio Emanuele II e fino al Santuario degli Angeli, a eccezione della fascia oraria dalle 7.30 alle 9, in cui tutto il Viale resterà aperto alle auto. Nei sabati, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali resterà in vigore l’isola pedonale da Corso Brunet al Santuario.

Dietro la decisione operata dall’amministrazione comunale il tentativo di rispondere agli evidenti disagi venutisi a creare dal punto di vista dell’incrementato traffico in alcune vie adiacenti: prima della chiusura totale lanciata nel 2020 – per offrire alla cittadinanza una soluzione alla crescente necessità di spazi urbani dedicati alla mobilità sostenibile, generata dal Covid -, infatti, il Viale in quanto arteria di scorrimento ospitava 11 mila autovetture al giorno. Emblematico il caso di via Bersezio, che negli ultimi cinque anni ha ospitato – in alcune fasce orarie – fino a settemila passaggio (quando il ben più trafficato corso Nizza ne ospita mediamente 12 mila).

L’iniziativa è stata presentata il 15 gennaio scorso in commissione consiliare dall’assessore Luca Pellegrino. L’eventuale risposta verrà monitorata, per poi eventualmente ridiscutere la misura.