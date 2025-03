"È la tua parte", a Mondovì torna la manifestazione organizzata dall'Azione Cattolica dei Ragazzi

Sabato pomeriggio torna la manifestazione organizzata dall’Azione Cattolica dei Ragazzi per tutti gli oratori, le Associazioni e i gruppi di bambini e ragazzi: la Festa della Pace, un momento di gioco, condivisione e riflessione su un tema sempre più attuale, e in cui è davvero fondamentale che ognuno faccia la sua parte.

“È la tua parte” sarà infatti il tema della giornata, come suggerito dall’AC nazionale sulla base del messaggio di pace di Papa Francesco.

Saranno invitati alla manifestazione anche il centro Migrantes diocesano, alle cui attività andranno le offerte raccolte nel pomeriggio.

Il programma prevede l’accoglienza in Piazza Maggiore verso le 14.30, l'attività per bambini e ragazzi (è previsto un incontro anche per gli animatori che accompagneranno), al termine la preghiera e la merenda.