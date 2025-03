Festa in maschera per tutti i bambini e il personale scolastico della scuola dell'infanzia di Ceva, in occasione del giovedì grasso.

Canti balli, scherzi in pigiama, costumi, coriandoli e stelle filanti!

Un meraviglioso momento in allegria, evitando la gara al costume più sfarzoso, mentre alla Primaria Egizi, girandole e mostri delle emozioni hanno animato i corridoi in questo ultimo giorno scolastico prima della chiusura di Carnevale.