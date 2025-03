Gli alunni della primaria di Ceva al cinema per la proiezione di "Buffalo Kids"

La magia del grande schermo incanta sempre, sia gli adulti sia soprattutto i bambini.

Nella mattinata di venerdì 28 febbraio le classi seconde, terze, quarte e quinte della Primaria di Ceva si sono recate presso la Sala Borsi per assistere alla proiezione del cartone animato "Buffalo Kids".



"Il cinema - dicono le insegnanti - è sempre stato uno dei più importanti mezzi di comunicazione e intrattenimento al mondo, perché in grado di narrare e rappresentare una storia sotto ogni punto di vista, coniugando le arti visive al racconto e alla musica. Proprio grazie alla sua potenza narrativa veniamo emotivamente coinvolti e trascinati in scenari a noi estranei: ogni volta che guardiamo un film possiamo immergerci in un nuovo mondo, vivendo in prima persona le storie dei personaggi, immedesimandoci appieno in essi. Per tale ragione il cinema è anche un potentissimo mezzo di apprendimento e strumento didattico. I bambini e i ragazzi possono entrare in contatto con la Storia. Ma non solo! Riescono a sviluppare e maturare l’empatia verso il mondo che li circonda. Un bambino che è in grado di empatizzare con i problemi e i sentimenti dei personaggi che vede rappresentati è anche un bambino che saprà immedesimarsi nei suoi coetanei e provare rispetto ed empatia verso il prossimo.Ecco perché un film “per ragazzi” non è mai solo un film: rappresenta l’occasione per ogni ragazzo di poter crescere e apprendere come diventare un adulto del domani".



Il film segue la storia di Tom e Mary, fratello e sorella Irlandesi emigrati in America, che fanno amicizia con Nick, un bambino paraplegico.Quello che Mary e Tom vedono in lui è una delle tante ordinarie diversità delle quali è fatto il mondo: Nick è in grado, come tutti, di essere parte attiva dell’avventura!I tre bambini partiranno in un lungo viaggio per la frontiera del selvaggio west e tra le tante avventure sarà proprio Nick a salvarli.Il film dimostra quanto l’amicizia possa vedere oltre le apparenze e aiutarci a diventare delle persone più aperte e inclusive verso il prossimo, aprendoci all’opportunità di nuovi incontri che possono cambiarci la vita.Tom, Mary e Nick diventeranno una vera e propria famiglia. Il loro legame d’affetto trascenderà quello di sangue e il film ci mostrerà come l’amore possa nascere in tante forme diverse e in ognuna di esse c’è spazio per la diversità.



Buffalo Kids è un film di animazione di produzione spagnola che ha partecipato al Giffoni Film Festival 54nella sezione Elements 6+. L’opera si ispira alla storia personale del regista Pedro Solís:“Quando è nato mio figlio Nicolás, ho avuto l’ineluttabile sensazione che la mia vita sarebbe cambiata per sempre, e così è stato. La routine quotidiana mia e dell’intera famiglia ha preso una svolta radicale. All’improvviso, ci siamo trovati di fronte alla realtà di un bambino affetto da grave paralisi cerebrale che non parlava, riusciva a malapena a compiere movimenti volontari e la cui salute era cagionevole. Ma questo non ha impedito a sua sorella di inventare tutti i modi per giocare con lui, integrandolo nei suoi giochi. Dal dipingergli il viso e vestirlo fino a tirargli le mani con delle corde in modo che potesse esercitarsi. È sempre stato il suo più grande incoraggiamento”.



La Sala Borsi di Ceva, ha aderito al progetto CIPS, Piano Nazionale di Educazione all'Immagine per le Scuole, promosso e finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, volto a promuovere l'educazione visiva nelle scuole tramite l'organizzazione di attività gratuite nelle sale cinematografiche.

"Ringraziamo in particolare modo - dicono dalla scuola - la direzione della Sala Borsi per l'occasione proposta, l'oratorio di Ceva, il proiezionista ed i volontari in sala che hanno permesso la fruizione dello spettacolo".