I Caffè Storici del Piemonte candidati ai Luoghi del Cuore FAI: c'è anche Grigolon

L’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte ha candidato il circuito dei suoi storici locali al censimento nazionale I Luoghi del Cuore del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, la più importante iniziativa italiana di sensibilizzazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

I Caffè Storici del Piemonte non sono semplici locali, ma luoghi di memoria e identità, testimoni di epoche, eventi e personalità che hanno segnato la storia d’Italia. Da Torino, culla del Risorgimento e delle avanguardie culturali, fino alle città e ai borghi della regione, questi Caffè hanno ospitato intellettuali, artisti e politici, e ancora oggi rappresentano un tassello fondamentale della tradizione e dell’attrattività turistica del territorio.

“I Caffè Storici sono da sempre spazi di incontro e fermento culturale, di memoria e socialità. Nel tempo hanno ospitato artisti, scrittori, politici e rivoluzionari. Sostenerli in questa candidatura è un atto d’amore per la nostra storia e per il futuro del turismo culturale in Piemonte.” Il presidente dell’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte, Edoardo Cavagnino (Caffè Gelateria Pepino 1884, Torino)

L’obiettivo di questa candidatura è garantire ai Caffè Storici visibilità, tutela e nuove opportunità di sviluppo culturale ed economico. Il sostegno popolare è essenziale: più voti si raccolgono, più sarà possibile accedere a risorse e progetti di valorizzazione che beneficerebbero non solo i Caffè stessi, ma l’intero tessuto culturale e turistico del Piemonte.

Come votare?

Votare è semplice e gratuito: basta collegarsi al sito ufficiale del FAI (https://fondoambiente.it/luoghi/caffe-storici-di-torino-e-del-piemonte) e sostenere la candidatura con un click. Ogni voto è un segnale concreto di attenzione verso la nostra storia e il nostro patrimonio.

Un voto per il Piemonte, un voto per la cultura

La candidatura dei Caffè Storici di Torino e del Piemonte è un’occasione unica per proteggere e promuovere un’eccellenza locale che merita di essere conosciuta e valorizzata. Per questo,

l’Associazione Caffè Storici invita tutti – cittadini, turisti, appassionati di storia e cultura – a unirsi a questa grande mobilitazione e a votare per far entrare questi luoghi straordinari tra i vincitori del concorso.

Ogni voto conta: sosteniamo insieme i Caffè Storici del Piemonte!

Per maggiori informazioni sull’Associazione: www.caffestorici.eu Contatto email: asso.caffestorici.torinopiemonte@gmail.com