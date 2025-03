Il futuro: opportunità o minaccia? Se ne parlerà a Mondovì al convegno dell’Associazione Italiana di Cultura Classica

Dopo il Convegno Beccaria dedicato a “Il caleidoscopio della matematica”, il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” organizza un’altra occasione di particolare rilievo culturale: la prima giornata del Convegno organizzato dalla Delegazione di Cuneo dell’A.I.C.C. (Associazione Italiana di Cultura Classica) sul tema Il futuro: opportunità o minaccia?

In anni di inquietudine ed incertezza questo argomento ci interpella con urgenza. Dal confronto con grandi autori della letteratura classica e moderna possono scaturire nuovi modi di considerare il domani o suggestioni che permettono di andare al di là dei luoghi comuni, perché questa è la ricchezza della cultura classica: grazie alla prossimità con il mondo antico siamo sollecitati a trovare nuove prospettive per affrontare ciò che è presente.

Quest’anno la formula del Convegno – realizzato col patrocinio del Comune di Mondovì, del Liceo Peano-Pellico di Cuneo, dell’Associazione Culturale “Gli Spigolatori” e di A.P.I.C.E (Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa) alternerà momenti in presenza e collegamenti on line per consentire la partecipazione di un pubblico più vasto.

Lunedì 10 marzo si comincerà a Mondovì con il Prof. Stefano Casarino, che partirà dalla visione greca del tempo, così come emerge dall’opera di Esiodo, per arrivare alla narrativa distopica di Aldous Huxley. Il Dr. Franco Chittolina rifletterà su questioni socio-economiche muovendo dall’opera di Ignazio Silone e, infine, la Prof.ssa Enrica Cometto svilupperà il tema del tempo in Heinrich Böll.

La seconda giornata del convegno, martedì 11 marzo, sarà invece ospitata dal Liceo “Pellico-Peano” di Cuneo, ma potranno seguire online anche alcune classi del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone”. Il Prof. Ennio Desderi condurrà una riflessione sul ruolo dei libri nel futuro, mentre la Dr.ssa Anna Pia Bolognino e la Prof.ssa Silvia Fenoglio discuteranno sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella creazione letteraria e nell’insegnamento delle materie classiche.

Dunque due giornate particolarmente ricche di spunti culturali, che dimostrano come la cultura classica sia un inesauribile scrigno da interpellare per vivere con più consapevolezza il labirinto della contemporaneità.