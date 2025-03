La monregalese Giulia Bottero apre il concerto di Cristina D'Avena: "Un'occasione unica nella vita"

"È stata un'emozione indescrivibile poter cantare su un palco con così tante persone e soprattutto poter conoscere dal vivo Cristina D'Avena, mai avrei immaginato che avrei potuto cantare prima di un suo concerto".

Sono queste le prime parole di Giulia Bottero, giovane monregalese che frequenta il quinto anno del liceo "Vasco Beccaria Govone" che, nella serata di sabato 1° marzo, ha accompagnato il pubblico prima dell'esibizione della regina delle sigle dei cartoni animati.

[Foto di Teresa Maineri]

"Sono cresciuta con le sue canzoni - dice Giulia - e lei è stata magnifica. Un'occasione come questa non capita spesso nella vita, sono ancora emozionata per quanto è successo, non capita spesso di incontrare un mito della propria infanzia. Dietro le quinte ero molto agitata, non mi ero mai esibita di fronte a così tante persone".

È grazie al talent "Miss Granda", con Mario Piccioni, che Giulia, lo scorso autunno, è stata selezionata come artista supporter.

"La finale del talent - racconta - si è tenuta durante la crociera sul Mediterraneo a bordo della Costa Fascinosa, salpata dal porto di Genova lo scorso ottobre".

Così ha avuto inizio il sogno di Giulia che ha avuto la possibilità di esibirsi di fronte al pubblico del Palasport di Cuneo in attesa dell'inizio del concerto di Cristina D'Avena.

"Non ero ancora pronta per presentare il mio inedito - spiega Giulia -, così ho portato due cover: "Bang Bang" di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj e "A Un Passo Dai Miei Sogni" de La Principessa e Il Ranocchio".

[L'esibizione a "Il suono delle scuole”ph_Alice Beraudo]

Una passione, quella della musica, che è stata affiancata anche da molto studio nel corso degli anni e che aveva portato Giulia sul palco de "Il suono delle scuole a Mondovì", dove la giovane, insieme al suo gruppo, ha conquistato la vittoria per ben due edizioni consecutive (leggi qui).

La rivedremo sul palco dell'evento che quest'anno diventerà un festival provinciale? Ancora presto per dirlo, ma una cosa è certa questo è il primo passo di una lunga avventura...

"Il mondo musicale è molto complesso e la strada è dura ma - conclude Giulia - spero che, in qualsiasi forma, la musica continui ad esserci nel mio futuro".