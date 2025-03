Le incognite sulla variante Borio ad Alba: i costi salgono, i tempi si allungano

Il futuro della variante Borio torna al centro del dibattito in Consiglio Comunale ad Alba. Il consigliere di minoranza Domenico Boeri ha sollevato il tema chiedendo aggiornamenti sullo stato del progetto, sottolineando come l’opera, prevista dal 2018 per migliorare la viabilità in un’area strategica della città, sia ancora ferma a causa di problemi burocratici e ostacoli tecnici. "Sono anni che discutiamo della variante Borio e della strada di San Cassiano, ma senza vedere risultati concreti. Vorremmo sapere quale sarà il percorso effettivo della variante, quali sono le tempistiche previste e quali criticità restano da risolvere", ha dichiarato Boeri.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, che ha ripercorso la storia del progetto e le difficoltà incontrate.

"Il progetto definitivo della variante Borio è stato approvato nel 2022 con un importo iniziale di circa 1,83 milioni di euro. Tuttavia, sono emerse criticità importanti, in particolare la presenza di un metanodotto gestito da Snam, la cui rimozione comporterebbe un costo aggiuntivo di 380.000 euro. Inoltre, un altro ente coinvolto, Anas, non ha ancora rilasciato il proprio nulla osta, poiché l’area rientra nel piano di adeguamento della tangenziale previsto nel completamento dell'autostrada Asti-Cuneo", ha spiegato Fenocchio.

L’assessore ha aggiunto che il Comune ha avviato un’interlocuzione con Anas e Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. per verificare la compatibilità del progetto con i lavori infrastrutturali futuri. "Questa situazione ha imposto una rivalutazione della variante Borio, considerando sia il rialzo dei costi che le modifiche necessarie per integrarla nel piano complessivo della viabilità albese. Stiamo valutando se e come portare avanti il progetto, anche alla luce delle priorità individuate per la mobilità cittadina", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la strada di San Cassiano, Fenocchio ha confermato che l’opera è ritenuta strategica per alleggerire il traffico su corso Europa e corso Piave, migliorando i collegamenti tra il quartiere e le arterie principali della città. "Abbiamo suddiviso il progetto in tre tronchi: il primo, già in esecuzione, riguarda l’area dietro il nuovo insediamento commerciale Dimar di San Cassiano. Per i due tronchi successivi, siamo in trattativa con i proprietari delle aree e stiamo lavorando alla progettazione, cercando di ottenere risorse per completare il collegamento fino alla rotatoria della Vigna", ha dichiarato.