Migliaia di persone al Carnevale di Saluzzo: vince la tappa il carro di Nichelino [FOTO]

Si è concluso ieri ( domenica 2 marzo) tra musica, esultazione dei vincitori, folla sommersa dai coriandoli, il 97° Carnevale di Saluzzo, circa 3.500 figuranti e carristi, 8 paesi in gara con altrettanti carri, oltre ai due di Verzuolo e OdB.

Partecipazione numerosa e calorosa che ha coinvolto chi ( migliaia) ha assistito alla sfilata lungo le transenne, ma anche chi ha girato per la città in maschera (erano grandi e bambini) coinvolti dalla musica e dalla pioggia di coriandoli, pioggia colorata che non ha oscurato la giornata di sole.

In sfilata condotta da Sonia de Castelli, creazioni allegoriche, suggestive e di impatto con messaggi importanti, incentrati sulla libertà , amore, sul coraggio, unione, lotta al cyberbullismo o alla cattiveria umana, difesa dell’ecosistema.

Ecco la classifica

1) 98 punti – Nichelino – Riprendiamoci il futuro

2) 97 punti – Scalenghe – Siamo come Hikikomori

3) 97 punti – Cavour – Chi è senza peccato scagli la prima mela

4) 93 punti – Piobesi Torinese – Lasciata ogni speranza a voi che entrate

5) 91 punti – Villafalletto – Non fuggire, affrontalo

6) 90 punti – Racconigi – L’apocalisse

7) 84 punti – Centallo/Fossano – Leoni da tastiera

Vince la tappa di Saluzzo il carro “Riprendiamoci il futuro” di Nichelino, ( a cui va il 12° Trofeo Rosatello). Vincitore con 98 punti per la belllezza del carro e messaggi legati all’Intelligenza Articiale, al controllo esercitato da remoto e al comando sulle personalità. Con il messaggio di ribellione che è il titolo dell’allestimento .

Secondo con 97 punti i Desbela di Scalenghe con "Siamo come Hikikomori" sono al secondo posto (3° Trofeo Chiale, Miglior costume, maggiore attinenza al tema ). Un vero e proprio esercito di figuranti: 640 dalla carica energizzate e dall’impatto cromatico lungo centinaia di metri, al grido di “Noi siamo i desbela”. Un messaggio importante che porta alla cultura del Giappone dove gli ‘Hikikomori’ rappresentaono l’isolamento sociale dei giovani, ma non solo, per motivi psicologici, pressioni sociali. “Dobbiamo stare compatti e combattere l’isolamento”. "Uomo rialzati, prendi in mano il tuo destino”.

Pari merito con 97 punti ( 9° Trofeo Vaudagna, 8° Memorial Beppe Rosso, miglior meccanizzazione carro) gli “Gli amici del Pellice” con il carro “Chi è senza peccato scagli la prima mela”. Un inno all’amore che trionfa su tutto e si lascia ispirare dal magicco quadro del bacio di Klimt.

93 punti al carro di Piobesi Torinese “ Lasciate ogni speranza a voi che entrate” titolo della la minacciosa iscrizione posta sulla porta dell'Inferno di Dante.

Con 91 punti il carro di Villafalletto: "Non fuggire, affrontalo", creazione del gruppo villafallettese delle “Teste mate” dedicato anche a due giovani scomparsi che facevano parte della compagnia: Marty e Met, ricordati con il volo di palloncini in cielo. Un grande drago come metafora di tutto ciò che fa paura e nel gruppo dei figuranti ( 150) le allegorie di morte, guerre, vizio, vanità, da affrontare senza paura.

90 punti al carro dei Maraiun di Racconigi dal titolo “L’apocalisse” sul tema inquinamento ambientale e della catena alimentare nella finalità della salute dell’ecosistema. La grande balena di plastica vuole essere l’emblema dello stato in cui vivono le specie marine. Il colpevole è l’uomo rappresentato da Joker che suona una macabra sinfonia.

84 punti al carro di Centallo/Fossano : “Leoni da tastiera” creato dalla Compagnia dei Festaioli che riprende il tema potente delle insidie invisibili del mondo digitale e i disturbi del cyberbullismo per costruire uno spazio online sicuro e positivo.

Non ha sfilato per imprevisti tecnici il carro dei Mat di Pinerolo con la creazione “Più denti!! The World Createst Show (Remake)” allegoria dell' aggresssità e cattiveria della società con una lezione finale per l’uomo.

Il vincitore del Carnevale delle 2 province sarà decretato al termine della sfilata in notturna di venerdì 7 marzo a Barge.

Il presidente della Fondazione Bertoni Carlo Allemano, ha premiato l’Oratorio don Bosco di Saluzzo con il premio all’oratorio più colorato con i “I giullari del Marchese” e l’oratorio di Verzuolo ( Il Pierrot innamorato) con il premio Oratorio di frutta, unico carro in frutta della manifestazione.

Presenti il sindaco Franco Demaria, l’assessore al Commercio Giampiero Bravo e in giuria la vicesindaca Francesca Neberti.

Anche quest’anno un grande contributo all’organizzazione del Carnevale saluzzese è giunto dal gruppo “IJ Amis dei coriandoli”, composto dalle parrocchie di Verzuolo-Falicetto-Villanovetta e che ha potuto contare su ben 169 figuranti.

Come da tradizione, il gruppo si è fatto notare per la copiosa pioggia di coriandoli condivisi con il pubblico, ma anche per la distribuzione di mele di produzione locale e offerte dai magazzini del territorio (Lagnasco GROUP, Coop. Jolly, Rivoira, Sanifrutta e VM Marketing). Novità del Carnevale 2025 è stato, infatti, il patrocinio concesso dal “Distretto del Cibo della Frutta”, realtà che abbraccia ben 46 Comuni del territorio del Monviso e che si propone di creare un ‘sistema unitario’ di valorizzazione della produzione tipica locale, promuovendo forme di coesione tra produttori, istituzioni e cittadini.

Il tutto con una particolare attenzione ai temi della riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, delle scelte alimentari responsabili e della sicurezza alimentare. Sulle mele distribuite al pubblico nel corso delle sfilate si è potuto osservare il bollino con il logo del “Distretto del Cibo della Frutta”.