Orizzonti Liberali Cuneo alla manifestazione in supporto dell’Ucraina e per l’Europa

Orizzonti Liberali Cuneo ha partecipato con convinzione alla manifestazione in supporto dell’Ucraina e per l’Europa, tenutasi a Cuneo alla luce dei fatti accaduti venerdi tra Trump e Zelensky

"A tre anni dall’inizio del conflitto, ribadiamo il nostro fermo sostegno al popolo ucraino nella sua lotta per la libertà e l’indipendenza. La difesa dell’Ucraina è anche la difesa dei valori democratici e dello stato di diritto che sono alla base dell’Unione Europea.

Come movimento liberale, crediamo che l’Europa debba rimanere unita e determinata nel contrastare ogni forma di aggressione autoritaria. La solidarietà verso l’Ucraina non è solo un dovere morale, ma una necessità per la sicurezza e la stabilità del nostro continente, per questo è più che mai necessaria un'unità non solo di intenti, ma anche politica.

La scena cui abbiamo assistito nello studio ovale ha scosso le coscienze di tutti noi. Ora più che mai non può più fare finta di nulla e bisogna schierarsi fortemente a favore dell’Ucraina e dell’Unione Europea. Orizzonti Liberali c’è e farà la sua parte", dichiarano Francesco Hellmann ,membro di direzione di Orizzonti Liberali e Alexandra Casu, presidente provinciale di Orizzonti Liberali.