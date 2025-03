Protagonisti i bambini al Carnevale di Sale Langhe

Anche quest’anno Sale Langhe ha celebrato in maniera importante il Carnevale.

Venerdì scorso i magnin hanno rallegrato le vie del paese con il loro entusiasmo ricevendo anche dalle mani del sindaco, Andrea Mozzone, le chiavi del comune.

"Un comento bellissimo come sempre - commenta il primo cittadino -. La festa con i bambini della scuola sulla piazza della chiesa è stata gioiosa e domenica invece si è svolta la sfilata con le maschere per poi tornare nell’area sportiva dove le sapienti mani delle cuoche hanno preparato friceu e bugie per tutti".

Allegria e tradizioni hanno accompagnato i festeggiamenti che, mercoledì, sono stati preceduti dalla visita in Comune da parte dei bambini della scuola dell’infanzia che, accompagnati dalle loro maestre, hanno fatto visita al sindaco.

L’occasione era quella di far conoscere la maschera ufficiale del carnevale salese, la marchesa del Rian del Marenchet, il cui costume è conservato nella sala consigliare. I bambini, con grande curiosità, hanno anche fatto un giro per gli uffici comunali.