Rifreddo premiato a Spazzamondo 2024: riconoscimenti a scuola e ad un’attività locale

Rifreddo protagonista tra i vincitori di Spazzamondo 2024: l’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana per la Scuola primaria di Rifreddo e il Monviso Cafè di Danila Dastrù si sono aggiudicati importanti riconoscimenti nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Crc.

Le premiazioni dell'edizione 2024 di Spazzamondo si sono svolte a Cuneo, celebrando l'impegno di enti e aziende che hanno contribuito attivamente alla pulizia del territorio per un mondo più pulito e vivibile.

L'iniziativa ha coinvolto l'intera provincia di Cuneo, chiamando a raccolta comunità locali per sensibilizzare sulla tutela ambientale.

In questa edizione, ben 80 istituti scolastici hanno ricevuto un buono per l'acquisto di materiale didattico, tra cui l'Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana per la Scuola primaria di Rifreddo.

Il premio è andato anche al Monviso Cafè di Danila Dastrù, riconoscendo il contributo dell'impresa alla sostenibilità ambientale.

Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, che ha sottolineato il grande impegno delle scuole cittadine, delle associazioni di volontariato e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. "Ancora una volta - ha dichiarato il sindaco - ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all'evento e hanno permesso al nostro Comune di aggiudicarsi il primo premio. La pulizia dell’ambiente e l’importanza della raccolta differenziata sono temi fondamentali per garantire un mondo più pulito e accogliente per tutti".

L'iniziativa ha visto una partecipazione significativa da parte dei bambini rifreddesi e delle loro famiglie, sottolineando l'importanza educativa del progetto. Il coinvolgimento delle nuove generazioni nella tutela dell'ambiente rappresenta infatti un investimento per il futuro.

Spazzamondo non si ferma qui: sabato 24 maggio si terrà la quinta edizione, con un ampliamento della partecipazione e nuove iniziative.

Tra le novità del 2025 spicca il bando "Spazzamondo - Sport per il Pianeta", che unisce sport e sostenibilità, promuovendo attività come plogging, ciclismo ed escursioni per sensibilizzare alla raccolta dei rifiuti. Inoltre, nei mesi di aprile e maggio prenderà il via "Aspettando Spazzamondo", un ciclo di quattro proiezioni a tema ambientale, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Erica.