Sportello lavoro e orientamento con Adecco, Comune di Ceva e aziende

Una importante e interessante opportunità per chi cerca lavoro: a Ceva arriva lo “Sportello lavoro e orientamento”, una iniziativa che unisce più realtà sul territorio essendo realizzata in collaborazione tra il Comune, la Adecco – Filiale di Mondovì, le aziende San Bernardo SpA di Garessio e Simic SpA di Camerana.

In cosa consiste? In pratica la tradizionale attività di supporto e consulenza di Adecco viene dislocata sul territorio, per essere più vicini alle necessità di quelle persone che hanno esigenza di rivolgersi al servizio ma che farebbero difficoltà ad accedervi per problemi di distanza, logistici, di trasporto.

Ecco che quindi a Ceva, il 5 marzo 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso i portici di via Marenco di fronte alla Farmacia Barberis si aprirà lo Sportello lavoro e orientamento Adecco dedicato al Cebano e alla Valle Tanaro. L'attività è rivolta alle persone che sono alla ricerca di nuove opportunità di lavoro o che hanno bisogno di supporto nella predisposizione del proprio curriculum vitae.

Quello del 5 marzo sarà un primo appuntamento, in base all'effettiva affluenza della giornata si valuterà se organizzarne di ulteriori, a cadenza mensile. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero telefonico 0174/554168, oppure alla mail mondovi.cigna@adecco.it.

“Si tratta di un'opportunità importante per i giovani in particolare, ma in generale per chiunque sia alla ricerca di un lavoro. Con questa iniziativa, alla quale il Comune di Ceva offre tutto il supporto, si vuole essere vicini al territorio, offrendo un servizio interessante senza avere l'obbligo di spostarsi per troppi chilometri. L'iniziativa inoltre rappresenta inoltre un bell'esempio di fattiva collaborazione tra Amministrazione pubblica, agenzie per il lavoro e aziende dislocate sul territorio”.