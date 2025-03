Un anno di crescita per i Musei Civici di Cuneo

Il 2024 è stato un anno di crescita per entrambi i Musei Civici di Cuneo, in perfetta aderenza al trend regionale e nazionale che ha visto un aumento dei visitatori dei musei, anche attraverso forme di fidelizzazione del pubblico legate alla valorizzazione delle collezioni e alla proposizione di esperienze culturali di incontro e di socializzazione.

Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo ha accolto, nell’anno 2024, ben 38.478 persone (oltre 5.000 in più rispetto al 2023), il 35% delle quali in occasione delle grandi mostre ospitate nello spazio interno dell’ex Chiesa di San Francesco. Quasi 4.000 allievi degli istituti di istruzione primaria e secondaria di Cuneo e provincia hanno partecipato alle attività laboratoriali promosse dal museo. Più di 350 famiglie hanno aderito ai laboratori didattici proposti durante le festività e in occasione della Festa della Nascita. Alcuni eventi e rassegne musicali hanno registrato il tutto esaurito, come, a titolo di esempio, la rassegna Città in note, nel mese di maggio 2024, con quasi mille presenze. Presso il Civico è stata inoltre realizzata, in collaborazione con il Liceo Classico cittadino, la “Notte del Classico”, con 200 visitatori accolti dagli studenti in veste di abili ambasciatori della cultura.

Da giovedì 5 a sabato 7 ottobre 2024, inoltre, il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo è stato trasformato in una sala cinematografica per gli oltre 600 spettatori, di cui 360 studenti, che hanno partecipato alle tre serate dalla seconda edizione di “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente, organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Anche il Museo Casa Galimberti ha registrato altissimi flussi di pubblico: da gennaio dicembre 2024 le persone che hanno visitato il Museo Casa Galimberti sono state 6.595 (oltre 2.500 in più rispetto al 2023). L’offerta didattica rivolta alle scuole ha continuato ad essere un’attività di importanza fondamentale per il passaggio della memoria. È pertanto proseguita la collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo e con il Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo Memo4345 anche sul piano educativo.

Nel 2024 hanno aderito alle proposte didattiche del museo Casa Galimberti 2.258 studenti appartenenti a 80 classi.

Pressoché tutti gli eventi ospitati al Museo hanno registrato il sold out delle presenze: dagli incontri programmati durante Scrittorincittà, ai giovedì pomeriggio del “Salotto di Alice”, grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio, agli spettacoli e ai reading musicali per celebrare le ricorrenze del 26 luglio e del 3 dicembre, legate alla biografia dell’eroe nazionale della Resistenza a cui è intitolato il Museo.

“Questi dati – afferma l’assessora alla Cultura Cristina Clerico – confermano la vivacità culturale dei musei cittadini, istituzioni per cui dimostrano un interesse costante e attento i cuneesi in primis, ma anche molti visitatori da fuori provincia e fuori regione. Per l’anno 2025, entrambi i musei, vincitori del Bando Vivo Meglio della Fondazione CRT con il progetto “I Musei Civici di Cuneo oltre i 5 sensi”, fra le tante attività, arricchiranno gli strumenti e i servizi dedicati anche ai pubblici fragili, con percorsi mirati ed esperienze di visita accompagnata da musica e interazione sensoriale”.

I Musei Civici di Cuneo osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:

Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.

Museo Casa Galimberti, il sabato e la domenica, dalle 15.30 alle 18.30.

I Musei Civici di Cuneo sono presenti con le attività proposte anche sui social:

- facebook, alla pagina: https://www.facebook.com/museocivicocuneo (Museo Civico) e https://www.facebook.com/museocasagalimberti (Museo Casa Galimberti)