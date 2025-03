"Unitevi a noi per portare acqua e speranza a Bambadinca": l'appello per la missione di Casa do Menor per costruire un pozzo in Guinea Bissau

Una presenza concreta, capace di trasformare la vita delle persone, non attraverso donazioni fini a se stesse, ma promuovendo l’autonomia e la dignità delle persone.

È con questo spirito che Carlo Borra e Matteo Ghiglione hanno intrapreso il loro viaggio in Guinea-Bissau, dal 15 febbraio al 1° marzo scorso, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni con la missione di Casa do Menor a Bambadinca dove, da tempo, quattro missionari laici brasiliani portano avanti un prezioso lavoro nel campo dell’educazione dei minori e dei giovani: doposcuola, corsi di danza per bambine, scuola calcio e assistenza medica di base per le famiglie.

"Lo scorso anno - raccontano i volontari -, la campagna "Accendi una luce a Bambadinca" di Casa do Menor che da alcuni anni opera non solo in Brasile, dove è nata grazie a padre Renato Chiera, ma anche in Africa, ha permesso di realizzare un impianto solare. Con questo viaggio in Guinea-Bissau, volevamo vedere con i nostri occhi il risultato di quell'impegno e confermare che Casa do Menor è una presenza concreta, capace di trasformare la vita delle persone. Ci tenevamo a testimoniare questa realtà e a condividere con voi ciò che abbiamo scoperta".

"Per farvi partecipi del lavoro dei missionari di Casa do Menor, vogliamo raccontarvi il nostro viaggio partendo da una storia concreta, quella di Luisa - proseguono Carlo e Matteo -. Una donna la cui vita ha preso una svolta inaspettata grazie all’incontro con "Casa Do Menor". Madre di due figli, è stata abbandonata dal marito e ha dovuto affrontare da sola le difficoltà della vita quotidiana. Un giorno, sua figlia si è ferita gravemente alla mano mentre lavava i piatti. Luisa, quel giorno, era malata e ha chiesto a un vicino di aiutarla a portare la bambina da Marcos, un operatore di Casa Do Menor. Marcos ha medicato la ferita e le ha consigliato di portare la figlia in ospedale. Luisa si sentiva in difficoltà a chiedere aiuto, ma sapeva che non aveva alternative. Le avevano parlato di Marcos e di come aiutasse le persone in difficoltà, così ha deciso di tornare ancora. Dopo poco tempo, Luisa si è trovata in una situazione ancora più difficile: vendeva torte al mercato per mantenere la sua famiglia, ma un incidente le aveva fatto perdere tutta la merce. Disperata, si è rivolta nuovamente a Marcos, chiedendo un aiuto economico per ripartire. Marcos le ha spiegato che non poteva regalarle denaro, ma che poteva offrirle un piccolo prestito. Così, Luisa ha ricevuto 30.000 franchi (circa 50 euro) e ha aderito a un gruppo di risparmio e credito circolare. In questo sistema, ogni donna versa una quota di 10.000 franchi e, a turno, riceve 100.000 franchi per fare un piccolo investimento e produrre i propri prodotti da vendere al mercato. Grazie al ricavato, Luisa può restituire il prestito poco alla volta. Un esempio tangibile di come questa missione riesca a dare speranza e dignità, non con donazioni fini a sé stesse, ma con percorsi di autonomia e crescita.

La sua vita, tuttavia, resta piena di sfide. Non ha un posto fisso al mercato e deve muoversi come venditrice ambulante. Oltre ai suoi due figli, è responsabile anche di tre nipoti. Nessun parente prossimo che possa aiutarla, ma nonostante tutto, Luisa non smette di sognare di vedere i propri figli studiare e avere un futuro migliore".

Durante la loro visita, Carlo e Matteo hanno incontrato l’amministratore diocesano, padre Lucio Brentegani, che ha riconosciuto il grande valore del lavoro svolto da Casa do Menor e ha incoraggiato a proseguire con determinazione. Ha sottolineato come un’attività educativa non strutturata, diversa dalla scuola tradizionale, possa essere un punto di forza per i ragazzi.

UN POZZO PER BAMBADINCA

"Il viaggio - aggiungono i volontari - ha rafforzato la volontà di continuare a sostenere la missione, e ora c'è un'urgenza che non possiamo ignorare: l'acqua. La necessità di costruire un pozzo per la missione è sempre più pressante. Con oltre 200 bambini che ogni giorno partecipano alle attività di Casa do Menor, l’accesso a una fonte sicura e stabile di acqua potabile è fondamentale per la loro salute e il loro benessere".

Il pozzo, che sarà profondo 17 metri e alimentato da pannelli solari, non è un semplice miglioramento delle infrastrutture, ma una necessità impellente per garantire condizioni di vita dignitose a questi ragazzi. Senza acqua, le attività quotidiane diventano ancora più difficili e il rischio di malattie aumenta.

"Vi invitiamo a seguire i nostri canali social, dove racconteremo con immagini e testimonianze l’importanza di questo progetto. Vogliamo anche mostrare il successo della campagna dello scorso anno, "Accendi una luce a Bambadinca", che ha permesso la realizzazione di un impianto solare. Ora, con il vostro aiuto, possiamo fare ancora di più. Unitevi a noi per portare acqua e speranza a Bambadinca. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza. Non possiamo aspettare, il momento di agire è adesso".