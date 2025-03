Vicoforte, raccolta rifiuti: in programma incontri con la popolazione per presentare il servizio

Vicoforte si prepara al nuovo servizio di raccolta rifiuti che incrementa l’attuale modalità “porta a porta” estendendola anche al vetro ed al rifiuto organico.

Nel mese di marzo sono previsti due incontri con la popolazione, nella sala polivalente in Via al Santuario presso gli edifici scolastici, per presentare il servizio e per sensibilizzare ulteriormente alla “raccolta differenziata”: mercoledì 5 marzo alle ore 21:00 e giovedì 20 marzo alle ore 18:00.

Vicoforte, che da vent’anni utilizza il servizio “porta a porta” per quasi tutti i rifiuti, presenta una buona percentuale di raccolta differenziata (circa il 75%) ma l’Amministrazione, grazie al nuovo appalto affidato da ACEM alla Proteo Ambiente Impresa sociale, punta al suo incremento con la raccolta domiciliare del vetro (ora effettuato con “campane” stradali) e dell’umido (ora effettuato con cassonetti collocati per raggruppamenti di utenze).

Nel mese di marzo saranno anche consegnati i nuovi contenitori per la raccolta differenziata (mastelli e sacchetti) e, per consentire la consegna del nuovo contenitore per la raccolta del “verde” (sfalci, ecc.) per il quale il Comune invita a segnalare la necessità compilando un apposito modulo presente sul sito o reperibile presso gli uffici comunali.

"In sostanza tutto il territorio- commenta il sindaco Gian Pietro Gasco -, come da calendario già consegnato alle famiglie, fruirà del servizio “porta a porta” ad eccezione di alcuni rifiuti prodotti in minor quantità: “pile esauste”, “farmaci scaduti”, “oli vegetali esausti” e “abiti usati” per i quali dovranno ancora essere utilizzati i cassonetti stradali collocati in alcuni punti del paese. Per la raccolta degli “ingombranti” è confermato l’attuale servizio di ritiro a domicilio da concordare chiamando il numero verde 800.300.524".

È prevista anche la riorganizzazione del servizio per le utenze condominiali, privilegiando quello “porta a porta” e limitando, per quanto possibile, quello a cassonetti, mentre le utenze non domestiche (es. ristoranti, bar, negozi ed altre tipologie di imprese) continueranno a fruire di un servizio loro dedicato, con appropriate modalità e tempistiche di raccolta.

Ovviamente sarà sempre possibile conferire nei centri di raccolta consortili; per i Vicesi i più vicini sono a Mondovì, San Michele Mondovì e Monastero Vasco.