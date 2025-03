Gruppo di giovani spruzza lo spray al peperoncino al Galot di Roccabruna: una persona finisce all’ospedale

Celere intervento delle forze dell’ordine nella serata di ieri, domenica 2 marzo, presso il Galot di Roccabruna. Intorno alle ore 21 un gruppo di giovani ha incominciato a spruzzare nell’aria dello spray urticante al peperoncino.

“Subito non capivamo cosa stesse succedendo - racconta un signore - Faticavamo a respirare, continuavamo a tossire e ci bruciavano gli occhi”.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i Carabinieri. I giovani, a detta di chi si trovava lì, volevano fare semplicemente uno scherzo di Carnevale, senza però tenere conto della pericolosità e dello spavento che poi hanno causato.

Per un’anziana signora, che purtroppo non si è sentita bene, è stato necessario l’intervento dell’ambulanza ed il trasporto in ospedale per degli accertamenti.