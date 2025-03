La Guardia di Finanza negli uffici del municipio di Cuneo

Nessun elemento che lo possa classificare come un blitz. Nessun clamore, meno che mai mediatico. Tuttavia, l’intervento della Guardia di Finanza in municipio a Cuneo non è passato inosservato. Giovedì mattina, poco prima delle 9, agenti delle Fiamme Gialle sono giunti negli uffici del municipio di Cuneo per acquisire documentazione relativa non è dato sapere a quale dossier amministrativo.

Secondo fonti bene informate e testimonianze dirette, gli agenti si sarebbero fermati qualche ora visionando alcune pratiche riferite, così sembra, al comparto dei lavori pubblici.

Nulla di specifico tuttavia trapela, per cui qualsiasi ipotesi in merito alle ultime controverse questioni sul tavolo comunale, oggetto di serrate polemiche politico-amministrative, non può che essere derubricata a mera illazione.

Così come non esiste nulla ad oggi che possa indurre a stabilire un nesso di relazione tra la lettera di un “corvo” – inviata alla Procura della Repubblica e poi per conoscenza, la scorsa settimana, a vari consiglieri comunali – su presunte intrecci che chiamerebbero in causa alcuni amministratori.

Bocche cucite da parte dei funzionari, così come dai vertici amministrativi dai quali non sono ovviamente pervenute comunicazioni – interpellata dal nostro giornale la sindaca Patrizia Manassero ha preferito non rilasciare dichiarazioni, nel rispetto del segreto istruttorio –. Né si registrano reazioni politiche se non un crescente cicaleccio e la evidente curiosità di sapere cosa sia realmente successo.

Nelle prossime ore probabilmente se ne saprà di più.