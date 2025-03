Scontro tra due auto sulla statale 28 a Garessio

Uno scontro tra due autovetture si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 marzo, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, nel territorio comunale di Garessio.

L'allarme è scattato poco prima delle 16.30. La collisione fra i due mezzi è avvenuta all'altezza de "La Fabbrica del Cotone" a Trappa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Garessio per le operazioni di messa in sicurezza e i Carabinieri di Bagnasco per i rilievi del caso e l'emergenza sanitaria da Garessio.

Uno dei conducenti a bordo dei veicoli è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale di Cuneo per accertamenti.