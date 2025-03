A Cervasca l'incontro “Donne: forti e presenti. La cura delle fragilità, della salute e dei bisogni"

Come ogni anno, Vivere Cervasca odv propone una serata di incontro e conoscenza di un aspetto o una caratteristica delle donne, durante la quale vengono intervistate alcune donne di varia età e formazione. Non serate di denuncia della situazione delle donne nella società di oggi, ma una riflessione sulla forza delle donne in un settore specifico, quest’anno la cura. Una serata capace di dare fiducia e speranza, a partire da quanto le donne fanno di bello e grande.

Il tema di quest’anno è infatti “Donne: forti e presenti. La cura delle fragilità, della salute e dei bisogni”.

Interverranno cinque donne, cinque diverse esperienze di vita e di lavoro. In ordine alfabetico, Alessandra Aimar, cervaschese, psicologa e logopedista, coordinatrice équipe autismo della Fondazione Ferrero; Elisabetta Grobberio, torinese, sorella missionaria della Città dei Ragazzi di Cuneo, che ha vissuto molti anni in un campo profughi in Kenya; Costanza Lerda, bovesana, assistente sociale in pensione che si è a lungo occupata di adozioni; e infine due donne che lavorano in Cervasca e conoscono meglio di tutti le ricchezze e le fragilità delle persone: Silvia Odisio, medico di medicina generale e Clotilde Ponso, farmacista.

La serata sarà arricchita dalla musica di due giovani musicisti: Denis Bongiovanni, baritono, e Nazareno Fusta, pianista.

L’appuntamento, che ha il patrocinio del comune di Cervasca e il sostegno della Banca di Caraglio, è per venerdì 7 marzo, alle ore 20,45, presso il salone comunale polivalente di Cervasca, con ingresso libero.