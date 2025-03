A Cuneo concerto con voce narrante domenica 9 marzo per la Festa della donna su proposta del Soroptimist club

La musica ha il potere di raccontare storie, di riportare alla luce talenti dimenticati e di restituire il giusto spazio a figure che, pur brillando di luce propria, sono rimaste nell’ombra. È con questo spirito che prende vita “Un clavicembalo tutto per sé, la storia di Nannerl Mozart”, un raffinato evento musicale che rende omaggio a Maria Anna Mozart, sorella del celebre Wolfgang Amadeus, un tempo acclamata per il suo straordinario talento al clavicembalo e poi relegata ai margini della storia.

L'evento - che si terrà domenica 9 marzo alle ore 16:30 a Cuneo, in via Roma 15 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC - è promosso dal Soroptimist Club di Cuneo in collaborazione con le Associazioni Incontri d’Autore ed Amici della Musica di Savigliano, con il patrocinio del Comune di Cuneo nell’ambito della Rassegna “8 marzo è tutto l’anno”.

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalle note di un clavicembalo a quattro mani, grazie all’interpretazione delle talentuose musiciste Angela Lazzaroni e Chiara Nicora, e dalla narrazione evocativa di Susanna Miotto, che darà voce alla storia di Nannerl con profondità e intensità. Il programma musicale spazierà tra le composizioni di W.A. Mozart, J.C. Bach, Maria Teresa Agnesi e altri grandi autori del Settecento, restituendo al pubblico l’atmosfera raffinata e vibrante delle corti europee. Un concerto che non è solo un’esperienza estetica, ma un omaggio a tutte quelle donne la cui arte ha sfidato le convenzioni del tempo, lasciando un segno indelebile nella storia della musica.

IL PROGRAMMA MUSICALE

W. Amadeus Mozart (1756- 1791)

Sonata in sib maggiore allegro, andante, allegro molto

Leopold Kozeluch (1747 - 1818)

Duetto op.19 in Fa maggiore adagio-allegro, rondò allegro

Maria Teresa Agnesi (1720-1795)

Sonata allegro, rondò allegretto

W. Amadeus Mozart

due lieder per voce e cembalo

Johann Christian Bach (1735-1782)

dalla Sonata in La maggiore allegretto

Jane Savage (1753 -1824)

Duetto in do maggiore maestoso, larghetto, rondò

W. Amadeus Mozart

Sonata in Re maggiore allegro, andante, allegro molto



LE PROTAGONISTE DELL’EVENTO

Chiara Nicora.

Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, e successivamente in clavicembalo, si perfeziona poi con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika. e per la musica barocca con L. Alvini, C. Banchini, R. Gini, M. Henry, E. Fadini. Svolge attività concertistica sia come pianista che come cembalista collaborando con vari gruppi e orchestre da camera quali Milano Classica, I Solisti di Pavia, l’Ensemble concertante d’archi della Scala L'orchestra Vivaldi, L'orchestra Cameristica di Varese, con cui ha suonato in varie città italiane ed estere anche in qualità di solista. Ha collaborato con E. Dindo, P. Borgonovo, F. De Angelis, F. Biondi, O. Dantone, C. Chiarappa, M. Fornaciari, M. Mecelli, B. Cavallo e ha suonato in duo con L. Alvini. Ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, Brilliant, Map e Frame suonando su strumenti originali. Si è laureata in discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l'Università di Bologna conseguendo il massimo dei voti e la lode. Ha conseguito il diploma in Musicoterapia presso "la Cittadella" di Assisi. Ha pubblicato il libro: La musica degli angeli. Un itinerario musicale nelle chiese di Varese e nelle cappelle del S. Monte, ed. Benzoni e Guido Cagnola, collezionista e critico d'arte ed. Morcelliana. E' docente presso il Conservatorio di Novara.

Angela Lazzaroni.

Milanese, si è diplomata in pianoforte studiando con Luisella Minini alla Civica Scuola di Musica di Milano, ed in clavicembalo al Conservatorio “G.Verdi” sotto la guida di Mariolina Porrà . Vincitrice in duo di concorsi internazionali e nazionali, ha tenuto numerosi concerti, sia come solista che in duo, trio e in varie formazioni cameristiche, suonando anche per enti importanti, come “Festival internazionale Mozart” di Rovereto, “La Società dei Concerti”, “Serate Musicali”, “Gioventù Musicale d’Italia”. Ha collaborato come pianista accompagnatrice con importanti musicisti (Gulli, Jokanovic, Meloni,e altri) in varie masterclass e col Teatro alla Scala. Si è perfezionata in pianoforte col pianista polacco Marian Mika, in clavicembalo con Ottavio Dantone, Nicola Reniero ed Emilia Fadini. Come clavicembalista ha collaborato con molte orchestre (Archi della Scala, Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, Pomeriggi Musicali, Nuova Cameristica, Orchestra Verdi, Milano Classica ecc.), anche come solista. Dirige la scuola di musica Accademia Ambrosiana di Milano, dove insegna pianoforte, ed è piano accompanist nella classe di canto del soprano Patrizia Zanardi all’università americana IES abroad. Susanna Miotto. Si diploma in recitazione alla Scuola di Teatro Arsenale di Milano, diretta da Marina Spreafico e Kuniaki Ida. Dal 2018 lavora stabilmente per Karakorum SRL, prendendo parte agli spettacoli Poco più di un fatto personale (di Marco Di Stefano e Chiara Boscaro), Gradisca Cold Case (di Stefano Beghi e Riccardo Tabilio), Io e te (Arrigazzi\De Mandato), Vasi Comunicanti, Cyano ***** (progetti di drammaturgia collettiva), Lily e Adam (webserie per ragazzi, 3 stagioni). Collabora con Teatro Periferico, prendendo parte allo spettacolo I cassetti non parlano e alla performance Il mondo in valigia. Per Karakorum SRL ricopre anche i ruoli di autrice (spettacoli per ragazzi, urban game, format di intrattenimento), formatrice teatrale e project manager. Ha studiato pianoforte con la maestra Mariangela Sumiraschi, prendendo parte a diversi concerti tra Lombardia e Liguria.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a: incontridautore@yahoo.it