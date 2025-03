A Dronero un film “musicale” per la Giornata della Donna

Sabato 8 marzo ore 21.00, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il cineteatro Iris di Dronero è lieta di proporre la proiezione di “Gloria!” di Margherita Vicario, opera prima da regista dell'attrice e cantautrice romana.

Il film è ambientato in Veneto nell'anno 1800. Teresa soprannominata la muta lavora come domestica al Sant'Ignazio, un decrepito istituto musicale per educande. L'imminente visita del nuovo Papa Pio VII getta l'istituto in fermento e mentre il maestro del coro fatica a comporre qualcosa per l'occasione Teresa scopre uno strumento musicale di nuova invenzione: il pianoforte.

Il film, presentato al Festival di Berlino, è un inno all'indipendenza e alla sorellanza. Nel cast anche uno straordinario Paolo Rossi.