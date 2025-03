A Saluzzo appuntamenti con la storia verso il cambiamento

Il sindacato pensionati della CGIL di Saluzzo organizza alcuni appuntamenti di storia e filosofia, consapevoli che solo con la conoscenza è possibile realizzare un cambiamento del mondo.

Tutti gli incontri si svolgeranno il mercoledì dalle ore 16 alle 17,30 a Saluzzo presso il sala degli specchi della ex caserma Musso.

Il primo incontro sarà mercoledì 5 marzo 2025 e affronterà il tema della Riforma protestante: “perché Martin Lutero sì e Fra Dolcino no”. Il secondo mercoledì 12 marzo 2025 su: “la seconda guerra mondiale – I fascismi, per loro natura, sono gravidi di guerra”. Il terzo mercoledì 19 marzo 2025 tratterà il tema: “Armi, acciaio e malattie. Perchè furono gli europei a scoprire l'America e non viceversa”. L'ultimo mercoledì 26 marzo 2025 parlerà di: “Kant. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me”.

Il tutto è curato da Paolo Burzio.

Tutti gli incontri sono aperti a tutta la popolazione.