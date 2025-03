Festa della donna al Teatro sociale di Alba con "Io, Roberta, Ippolita Lucia"

Se è vero che gli uragani più devastanti hanno nomi femminili, tenetevi forte: lei ne ha tre! Roberta Ippolita Lucia, in arte Ippolita Baldini è in cerca del suo centro di gravità, lavora come attrice, cerca l’uomo della sua vita, magari anche tra gli spettatori, non si sa mai. È in continuo movimento perché non è facile avere tre nomi, non è facile avere tre personalità e saperle gestire con equilibrio in un mondo come quello di oggi, così pieno di stimoli e false libertà, ma soprattutto non è facile avere una mamma Marchesa!

Tutto questo in uno spettacolo stupefacente, interpretato da una attrice in ascesa, brillante e divertente che si mette a nudo, senza paura, raccontando di sé, quindi di noi.



Biglietti ancora disponibili:

- presso la biglietteria del Teatro Sociale a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo

- online su www.ticket.it

- presso la Libreria La Torre, via V .Emanuele n. 19/g - Alba

Per informazioni:

Tel. 0173/292470 - 472