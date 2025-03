Grande partecipazione alla festa sociale degli Alpini di Bra

Le celebrazioni in occasione della festa sociale degli Alpini di Bra sono iniziate alle 10:30 con la Santa Messa al Santuario della Madonna dei Fiori, officiata da don Gilberto, anch’egli orgogliosamente alpino con tanto di cappello personale posto davanti all’altare.

Nell’omelia il sacerdote ha ricordato l’importanza del fare gruppo nel mondo cristiano e ha elogiato gli Alpini per esserne un grande esempio, citando anche una delle ultime uscite del gruppo presso la struttura per anziani ‘Cottolengo’ per intrattenere gli ospiti con un pomeriggio di convivialità.

La funzione religiosa è stata animata dalla corale alpina braidese, che ha concluso la celebrazione con una toccante esibizione del canto "Signore delle cime", accompagnato dalla lettura della Preghiera dell’Alpino, da parte del capogruppo Tino Genta.

A seguire le penne nere si sono spostate lungo il viale fino all’ex ospedale, dove è avvenuta la solenne deposizione della corona al monumento in onore ai caduti alla presenza delle autorità civili.

Dopodichè gli associati, insieme alle relative famiglie e a molti amici e simpatizzanti, hanno continuato i festeggiamenti presso la bocciofila di via Industria con il pranzo sociale, a cui hanno preso parte circa 300 persone.

Durante il pasto sono stati premiati anche quattro 90enni del sodalizio Braidese per la loro “alpinità” come veri e propri esempi di serietà, di dedizione, e spirito di volontariato: Cavallo Damiano, Cerutti Pietro, Grosso Biagio e Oberto Bartolomeo. Una giornata densa di emozioni e convivialità, terminata con alcuni canti alpini spontaneamente eseguiti durante il pranzo.