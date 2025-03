Le parrocchie di Borgo San Dalmazzo invitano al Carnevale di Borgo 2025, in programma il 4 marzo. I festeggiamenti del "martedì grasso", rigorosamente in costume a tema libero, inizieranno alle ore 14.30 in piazza della Meridiana con lo spettacolo del mago Zapotek.

Durante il pomeriggio musica, truccabimbi, merenda per tutti e omaggi per le maschere più originali.