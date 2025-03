Saluzzo: “Il lupo perde il pelo” al Teatro del Marchesato

Continua la ricca stagione teatrale del Teatro del Marchesato con una nuova divertentissima commedia dal titolo “Il lupo perde il pelo” di Ray Cooney con la regia di Lionello Nardo, in scena nei tre weekend centrali del mese di marzo. La prima sarà venerdì 14 marzo, a cui seguiranno le repliche sabato 15 marzo, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo, venerdì 28 e sabato 29 marzo sempre alle ore 21.

Il protagonista della commedia è John Smith, un tassista londinese di mezz’età, che vive serenamente la sua bigamia, dividendosi tranquillamente tra le sue due famiglie. Ma un evento inatteso arriva a sconvolgere il suo tran tran quotidiano. La felicità che John si è costruito con fatica e con una vita frenetica rischia di crollare come un castello di carte. Sarà compito del suo migliore amico, Stanley, coprirgli le spalle, in un crescendo di inganni e equivoci, con l’obiettivo, forse irraggiungibile, di evitare il disastro.

Scritta nel 2001 da Ray Cooney, come seguito e possibile epilogo della fortunatissima “Taxi a due piazze”, questa spassosissima commedia mette il protagonista di fronte alle inaspettate conseguenze del suo rischioso stile di vita. Riuscirà a cavarsela?

Uno spettacolo pieno di ritmo, colpi di scena, equivoci e risate, adatto a tutta la famiglia per trascorrere una serata in allegria. In scena: Corrado Vallerotti, Ugo Rizzato, Luana Pes, Isabella Signorile, Alberto Gagia, Chiara Miolano e Lionello Nardo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio WhatsApp.