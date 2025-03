"Sapere i sapori": sei incontri per stare a tavola secondo scienza, nutrizione e gusto

La Delegazione FAI di Cuneo, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo ed Antifrode (CIBAN), nell'ambito del progetto di Public Engagement "Le culture del Cibo (CUBO)", organizza una serie di 6 incontri presso la sede di Cuneo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DiSAFA) dell’Università di Torino, per scoprire le eccellenze alimentari del territorio, buone e sane, Un vero viaggio sensoriale e scientifico nelle eccellenze del territorio cuneese, guidati da scienziati, nutrizionisti, assaggiatori e produttori per riscoprire i sapori autentici della nostra terra e stare a tavola con una nuova consapevolezza. Si partirà con il cioccolato, che nella nostra provincia rappresenta un’eccellenza nella tradizione dolciaria, proseguendo poi con i prodotti da forno, creati con le farine e i cereali della tradizione, il miele con i sui profumi e sapori che rimandano a prati fioriti e boschi di montagna, il caffè che, pur provenendo da paesi esotici, nel nostro territorio viene lavorato con sapienza e maestria, la frutta fresca di stagione, che troviamo nei nostri giardini e frutteti, fino alla castagna, prodotto tipico delle nostre valli.

Ogni serata sarà suddivisa in tre momenti: l’analisi del prodotto dal punto di vista tecnicoscientifico, con il supporto di docenti universitari; l’approfondimento nutrizionale, per conoscerne i benefici e le influenze del suo consumo sul nostro organismo; la degustazione, guidati dagli esperti e dagli stessi produttori. “Fra le missioni del FAI c’è anche quella di promuovere la cultura della natura a tutto tondo, partendo dalla valorizzazione del territorio, della botanica e della storia, fino alla biodiversità e alla difesa del suolo – sostiene Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo - Un’azione che la Fondazione promuove nei propri beni con una gestione sostenibile delle risorse, in un’ottica di economia circolare e che noi vorremmo sviluppare sensibilizzando chi ci segue ad un consumo più consapevole dei prodotti che portiamo in tavola, nella sempre più radicata consapevolezza che ogni azione, anche la più piccola, può avere un significato dimostrativo e educativo”.

Il tema del primo appuntamento, giovedì 13 marzo, è il cioccolato. Degustare il cioccolato è un po’ come degustare un buon vino. Chi non ha mai provato a girare un buon vino nel bicchiere provando a contemplare profumi e sensazioni? Con il cioccolato, spesso e volentieri, vince l’approccio del ‘manda giù e via così’. Allora perché non provare ad affidarci ai nostri sensi e cercare di capirne di più? Come in tutte le cose, ovviamente, l’allenamento conta.

La serata si articolerà in tre momenti:

- Analisi della materia prima: con l’aiuto di esperti, esploreremo le origini del cacao, le sue varietà e i processi di lavorazione che lo trasformano in cioccolato. Approfondiremo la chimica e la fisica di questo alimento straordinario, scoprendo i segreti della sua composizione e le trasformazioni che avvengono durante la sua produzione.

- Scoperta delle proprietà: insieme a nutrizionisti, ci addentreremo nel mondo dei benefici del cioccolato per la nostra salute. Esploreremo le sue proprietà antiossidanti, i suoi effetti sull’umore e sul sistema cardiovascolare, e impareremo a consumarlo in modo consapevole e salutare.

- L’arte della degustazione: guidati dai tecnici delle aziende produttrici affineremo i nostri sensi per apprezzare appieno le sfumature aromatiche e gustative del cioccolato. Impareremo a riconoscere le diverse tipologie di cacao ed a distinguere le note di gusto.

Vi aspettiamo per condividere insieme questa esperienza indimenticabile, un’occasione per riscoprire i sapori autentici della nostra terra e per stare a tavola con una nuova consapevolezza.

Con il patrocinio di: Comune di Cuneo In collaborazione con: UniTo - DiSAFA - CIBAN - CUBO

Con il sostegno di: Fondazione CRC.

Ogni incontro sarà ospitato nell’aula magna del DiSAFA, in Piazza Torino, 3 a Cuneo, con inizio alle ore 20.45 Contributo suggerito a partire da €. 10,00 - Iscritti FAI €. 8,00 Possibilità di iscriversi al FAI in loco (tessera FAI) e partecipare all’incontro come ospiti.

