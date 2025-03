Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte: nominate vicedirettrici Daniela Caracciolo e Anna Valsania

La Giunta Regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni ha nominato nella seduta odierna due nuove vice-direttrici dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Sono le dottoresse Daniela Caracciolo e Anna Valsania, dirigenti regionali di lunga esperienza nel ramo e da anni in forza alla Direzione Agricoltura con a capo il dottor Paolo Balocco, dove guidano rispettivamente il settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo e Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e sistemi informativi.

È una scelta voluta dall’assessore Bongioanni per strutturare e rendere più efficiente la macchina nell’opera di semplificazione burocratica, di rimodulazione degli obiettivi dei bandi e provvedimenti, e di strutturazione di politiche innovative come quelle per la nascita della filiera corta e dei nuovi Distretti del Cibo.

Spiega Bongioanni: «Con i suoi tredici settori guidati ciascuno da un dirigente e oltre 400 funzionari e dipendenti fra sede centrale e territorio, la Direzione Agricoltura è una fra le più ampie e complesse dell’intera macchina regionale e richiede pertanto una strutturazione manageriale adeguata a un’azienda di medie dimensioni. Ho avuto modo in questi mesi di apprezzare le competenze delle dottoresse Caracciolo e Valsania nell’affiancare me e il direttore Balocco nello scrivere il nuovo corso delle politiche agricole regionali. Il loro ruolo sarà fondamentale nella catena di coordinamento chiamata fra l’altro ora a far nascere e sviluppare il nuovo “Brand Piemonte” per la promozione dell’agroalimentare piemontese».