Bra, le minoranze evidenziano criticità sull'organizzazione delle aree mercatali e sulla postazione 118: "Sarà garantita la qualità del servizio?"

Sul tavolo del sindaco Gianni Fogliato e della Giunta comunale braidese sono arrivate due interrogazioni, firmate dei consiglieri Carlo Patria, Sergio Panero, Giuliana Mossino, Massimo Somaglia, Francesco Racca e Davide Tripodi, rappresentanti dei 5 gruppi consiliari in Comune, riguardanti due questioni da affrontare nel prossimo consiglio comunale.

La prima riguarda gli spazi cittadini destinati alle due principali aree mercatali, quelle in Piazza Carlo Alberto e via Cavour e quelle in Piazza Caduti per la Libertà, Corso Garibaldi, Piazza XX Settembre e Piazza Spreitenbach.

“Negli ultimi anni, si è registrato un aumento del numero di posteggi rimasti liberi a seguito del pensionamento o della cessazione dell’attività di alcuni operatori mercatali - si legge nell’interrogazione -. Questi spazi, non essendo stati riassegnati o destinati ad altri ambulanti, portano a una gestione inefficace delle aree mercatali e inoltre, la presenza dei mercati genera problemi di viabilità, che potrebbero essere mitigati attraverso una migliore organizzazione degli spazi mercatali. In altri Comuni sono stati adottati modelli di razionalizzazione delle aree mercatali, mediante la rimappatura degli spazi e l’ottimizzazione dei parcheggi per i visitatori del mercato, migliorando così sia la fruibilità per i cittadini sia le condizioni di lavoro per i commercianti”

I consiglieri chiedono quindi all'amministrazione: "quali azioni sono state intraprese per affrontare la problematica degli spazi liberi e non riassegnati nelle attuali aree mercatali e quali misure si intendono adottare per attrarre nuovi ambulanti che desiderano posizionare le loro bancarelle?. Esiste un piano per la riorganizzazione degli spazi mercatali, finalizzato a ottimizzare le aree, migliorare la viabilità e soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori commerciali della città? È stata presa in considerazione la possibilità di sperimentare l’accorpamento delle aree mercatali, soprattutto nelle zone con un numero maggiore di posti liberi, in sedi più idonee? Vi sono altre ipotesi di riorganizzazione delle aree mercatali? Sono stati valutati modelli di gestione delle aree mercatali adottati con successo in altri Comuni, al fine di migliorare l’efficienza e l’attrattività del mercato di Bra?”.

La seconda questione riguarda la sede attuale del servizio di emergenza sanitaria 118, attualmente posizionata presso l’ex ospedale Santo Spirito, che per gli imminenti lavori di ristrutturazione dell’edificio dovrà essere abbandonata. Si tratta di un presidio strategico per la città, seconda in provincia di Cuneo per numero di prestazioni.

“Considerato che i vertici dell’ASL CN2 hanno deciso di non rinnovare la convenzione esistente con l’Azienda Zero della Regione Piemonte per mantenere la postazione presso la sede attuale, dichiarando che verrà individuata una nuova collocazione e che il trasferimento presso la Casa di Riposo 'I Glicini' presenta numerose criticità, chiediamo di sapere se l’amministrazione comunale è stata coinvolta nelle decisioni relative alla futura collocazione provvisoria e/o definitiva della postazione 118 di Bra e se il Comune di Bra dispone di locali idonei, anche dal punto di vista logistico, che potrebbero essere messi a disposizione per ospitare la postazione 118, evitando sprechi di risorse pubbliche”.

Il documento si conclude con un’ultima richiesta: “L’amministrazione Comunale intende farsi portavoce presso l’ASL CN2 e la Regione Piemonte affinché venga individuata una soluzione ottimale che garantisca il mantenimento della qualità del servizio di emergenza sanitaria per la città di Bra e il territorio circostante?

Se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per lunedì 10 marzo.