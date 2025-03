L’Europa si arma per l'Ucraina, da Prc un appello contro "il rullare dei tamburi di guerra"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Siamo esterrefatti e preoccupati da quanto sta accadendo. Mentre si sta aprendo qualche timido spiraglio per la fine della guerra in Ucraina (che è costata - secondo alcune stime - mezzo milione di morti tra russi e ucraini) l'Unione Europea pare decisa a continuare il conflitto contro la Russia. Ciò vuol dire, usando le parole di Ursula Von der Leyen, che bisogna "armare urgentemente l'Europa".

Questo nonostante le spese militari europee ammontino già a 730 miliardi di dollari, il 55% in più dei 462 miliardi spesi dalla Russia.

Soldi che rimarranno fuori dal patto di stabilità e che verranno sottratti a sanità, istruzione, trasporti, pensioni, ecc.

Noi non ci mettiamo l'elmetto: siamo contro Putin e contro Trump e anche contro la NATO e questa Europa governata dal Partito Unico della Guerra, di cui fa parte anche il PD.

Per questo chiediamo a tutte le forze politiche e sociali, sindacali e associative che non si riconoscono nelle ambigue piazze pro Europa disponibili alla guerra "fino alla vittoria", di trovarci al più presto per organizzare iniziative, presidi, manifestazioni per la pace e per un altro modello di Europa: un'Europa per la pace, la diplomazia, la giustizia sociale e ambientale.

Lorenza Ameglio, segretaria provinciale PRC

Michele Baracco, segretario del circolo PRC "Dante di Nanni" Mondovì

Fabio Panero, segretario del circolo PRC "Rosa Luxemburg" Cuneo

Nello Fierro, consigliere comunale di Cuneo per i Beni Comuni

Alberto Deambrogio, segretario regionale PRC

Alessio Giaccone, comitato politico nazionale PRC