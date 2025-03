Liceale diventa segretario di Gioventù Nazionale a Saluzzo

Giovanni Caligaris, il giovane liceale protagonista della raccolta firme per la salvaguardia della storica sede del liceo classico saluzzese Bodoni in via della Chiesa, entra in politica.

Lo rende noto un comunicato di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, dal quale si apprende che è stato nominato nuovo segretario cittadino saluzzese dei giovani FdI.

“Vedere crescere il movimento giovanile a Saluzzo – afferma il presidente provinciale dei giovani Alberto Deninotti, sindaco di Marene - è motivo di grande orgoglio. I giovani rappresentano il futuro della politica e il loro entusiasmo è fondamentale. La politica ha bisogno di nuova linfa e sono felice di vedere tanti ragazzi avvicinarsi con passione e dedizione”.

Commenta dal canto suo Caligaris: “Ho accettato con grande entusiasmo questa nomina che comporta responsabilità e richiede grande impegno. Il mio obiettivo è ripartire dai miei coetanei: desidero riavvicinare i giovani del Saluzzese alla politica, perché percepisco un profondo disinteresse. Auspico che il centro-destra saluzzese riparta da noi giovani: siamo il futuro, dunque, dobbiamo arrivare preparati quando saremo noi gli amministratori di domani. Sono pronto a lavorare fin da subito per raggiungere il mio obiettivo, collaborando con gli amici consiglieri di minoranza, con i nuovi eletti di FdI alle scorse elezioni regionali e con tutti i militanti della nostra provincia e della nostra regione”.

A sostenere Caligaris anche il coordinatore locale di Gioventù Nazionale, Matteo Peirone: “Desidero rivolgere un sincero in bocca al lupo a Giovanni Caligaris per il suo nuovo incarico come Segretario di Gioventù Nazionale. Sono certo che, con impegno e determinazione, saprà rappresentare al meglio i valori e le istanze della nostra comunità giovanile. A nome del coordinamento di Saluzzo, gli auguro buon lavoro per questa nuova sfida”.

“Gioventù Nazionale Saluzzo – aggiunge il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni - conferma il proprio impegno a essere un punto di riferimento per i giovani della città, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più ragazzi nelle attività politiche e sociali del territorio”.