Robaldo all’Assemblea regionale Upi per l’elezione del nuovo presidente

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha preso parte sabato 1 marzo ad Asti all’assemblea regionale Upi. Con lui era presente una folta rappresentanza di consiglieri provinciali di Cuneo composta da Massimo Antoniotti, Davide Sannazzaro, Ivana Casale, Roberto Baldi, Alberto Gatto, Vincenzo Pellegrino e Stefania D’Ulisse. L’assemblea ha eletto il nuovo presidente regionale nella persona di Alessandro Lana, presidente della Provincia di Verbania.

Il commento di Robaldo ai lavori: “Un grande in bocca al lupo al collega e amico Lana a cui consegno l’Associazione che ho retto come presidente facente funzioni da luglio dello scorso anno e che rappresenta un modo concreto per far sentire forte la voce delle Province in interlocuzione con la Regione”.