Meno dolore e tempi brevi nell'implantologia dentale con le nuove tecnologie [VIDEO]

La clinica odontoiatrica Salzano e Tirone può contare su tecnologie sempre più innovative e all'avanguardia, offrendo così immediati vantaggi ai pazienti. In particolare per il settore dell'implantologia il ricorso a sistemi di ultima generazione e di alta qualità ha consentito di ottimizzare i tempi di trattamento e intervento, riducendoli significativamente.



Una scelta quella della clinica Salzano e Tirone focalizzata a migliorare e adeguare le prestazioni in risposta alle progressive esigenze dei pazienti. Un modello virtuoso di applicazione alla transizione digitale, che ha investito tutti i settori.





Il dottor Federico Tirone ha evidenziato:"Oggi riusciamo a contrarre i tempi pur garantendo alti livelli qualitativi sulle prestazioni. Le sedute si sono dimezzate rispetto agli anni passati ".



Anche sotto il profilo della predicibilità del risultato è possibile garantire al paziente meno dolore e invasività potendo usufruire di una maggior accuratezza e precisione.

"Nella nostra clinica – prosegue Tirone - abbiamo un controllo digitale di tutti i passaggi eseguiti. Iniziamo il trattamento terapeutico con una scansione tridimensionale. Da qui possiamo, quindi, ricostruire il suo sorriso, non più in maniera artigianale come faceva l'odontotecnico, ma in modo digitale. A fine trattamento sarà esattamente come progettato”.







La clinica si avvale di un laboratorio estremamente avanzato. Inizialmente era ricompreso nella sede cuneese in 150 metri quadrati, ma oggi per far spazio alle nuove apparecchiature è stato trasferito in una struttura da 500 metri quadrati di fronte al quartier generale.

Gli strumenti di lavoro oggi sono computer, fresatori e stampanti 3D.

“L'ultimo vantaggio per il paziente nel trattamento implantare è quello della progettazione – conclude Tirone -. Attraverso la Tac si può stabile con esattezza dove verranno inseriti gli impianti. Durante l'intervento ciò che assicura una precisione millimetrica è il navigatore 3D, che riproduce fedelmente sullo schermo le zone trattate, riducendo sensibilmente il margine di errore poiché controllato. In questo modo associato alle tecniche autorizzate per la sedazione cosciente garantiamo al paziente interventi indolori e non invasivi”.

I protocolli adottati dalla clinica sono diventati un modello riproposto e richiesto per corsi di formazione. Ogni anno raggiungono Cuneo centinaia di dentisti, ma la nuova frontiera supera il confine nazionale e raggiunge Pechino in Cina. La prossima settimana e per una decina di giorni il dottor Tirone illustrerà le sue tecniche operative ai circa duecento colleghi provenienti da tutto il mondo.



