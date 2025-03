La Carovana di Alba festeggia trent'anni di solidarietà

Una serata all'insegna della convivialità e della solidarietà: è questa la proposta dell'associazione di volontariato "La Carovana" di Alba, che sabato 22 marzo, a partire dalle ore 19,30, organizza una cena di beneficenza presso l'Osteria Sociale "Montebellina". Parte del ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività del sodalizio, da trent'anni impegnato nell'offrire supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie nei territori di Alba, Langhe e Roero.

L'evento si inserisce in un calendario di iniziative pensate per celebrare il trentennale de "La Carovana", un'associazione nata come gruppo spontaneo con l'obiettivo di sensibilizzare il territorio sul tema della disabilità e creare un ponte tra le persone con difficoltà e le loro famiglie.

Montebellina non è un luogo scelto a caso: da oltre cinque anni, il Circolo ospita il laboratorio teatrale dell'associazione, diventando così un punto di riferimento per i "carovanieri" e per tutti coloro che partecipano alle attività di socializzazione e integrazione proposte dall'organizzazione di volontariato.



La cena del 22 marzo rappresenta solo l'inizio di un periodo particolarmente intenso per "La Carovana", che a giugno porterà ad Alba un evento di grande rilevanza culturale: la mostra fotografica "Una Carovana lunga 30 anni", curata da Enzo Massa e allestita nella prestigiosa cornice della Chiesa di San Domenico dal 20 al 29 giugno. Durante quei giorni, la città si animerà con concerti di musica classica, spettacoli teatrali e una grande festa nel Cortile della Maddalena, che vedrà l'esibizione delle band "Doriano e i suoi Crackers" e "BBB Band" di Villarbasse.

Un'occasione per sostenere un progetto che da tre decenni rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per tutte le persone che ogni giorno, con impegno e dedizione, rendono possibile il sogno di una società più inclusiva.

Il costo della cena è di 35 euro a persona, e per partecipare è possibile prenotarsi tramite WhatsApp contattando Tamara al numero 345 1118705.