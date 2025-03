La nuova Primary school di Kifary finanziata dall’associazione Insieme per l’India di Fossano

Da due mesi 177 ragazzi dei poverissimi villaggi di Kifaru (Tanzania) frequentano la scuola primaria interna alla missione, finanziata dall’associazione Insieme per l’India per offrire ai ragazzi un’educazione efficace, che consenta loro di accedere alla scuola superiore con un reale bagaglio di conoscenze. Purtroppo le scuole primarie governative, superaffollate (vere e proprie classi-pollaio) e con insegnanti poco motivati, lasciano indietro i ragazzi che provengono dai villaggi più poveri; l’associazione e i sacerdoti indiani che gestiscono la missione in un primo tempo hanno cercato di ovviare a questi inconvenienti fornendo l’assistenza di educatori (presenti anche durante le lezioni oltre che per lo svolgimento dei compiti), ma una scuola all’interno della missione, che assicuri un’educazione che tenga conto della realtà dei ragazzi.

“Per ora sono partite 4 classi, dalla 4ª alla 7ª; 177 ragazzi che mangiano e dormono nella Rupert Children Home e frequentano la St. Kizito – Rupert Primary School. Per ospitarli tutti lo scorso anno abbiamo ampliato i dormitori aggiungendo 50 posti sia a quello maschile che a quello femminile – spiega la presidente dell’associazione Insieme per l’India Marilena Lingua -; per accogliere anche i bambini dalla prima alla terza classe dovremmo ampliare ulteriormente le strutture (sia il college che la scuola) e aumenterebbero anche di molto le spese di gestione (vitto, alloggio e insegnanti); per ora le risorse ci hanno permesso di arrivare sin qui: l’obiettivo è di arrivare a un parziale autofinanziamento, cominciando a vendere i prodotti della fattoria (da cui ora si ricava il cibo per la mensa dei ragazzi), ma per arrivare a questo occorre aumentare di molto la produzione, impresa impossibile se non si realizza un pozzo, indispensabile anche per la vita quotidiana: la presenza di 180 ragazzi, degli insegnanti e dei sacerdoti richiede una fornitura di acqua molto superiore a quella disponibile attualmente.

Tuttavia per ora non abbiamo le risorse per la costruzione di questo pozzo. Stiamo anche cercando di completare le adozioni a distanza dei ragazzi della settima classe (ne mancano 5) in modo che quando usciranno dalla scuola primaria abbiano la possibilità di accedere a una scuola superiore. È una continua corsa alla ricerca di risorse: sabato si è tenuta una cena indiana molto partecipata il cui ricavato è destinato alle spese di gestione della scuola; intanto è partita la campagna delle uova di Pasqua; ringraziamo in anticipo tutti coloro che decideranno di sostenerci”.

In maggio la presidente dell’associazione sarà a Kifaru, per l’inaugurazione della scuola primaria che è stata intitolata a St. Kizito (giovane martire ugandese proclamato santo da Giovanni Paolo II) e a Rupert, figlio di Marilena e Michelangelo, che in sua memoria hanno dato vita all’associazione. All’inaugurazione parteciperà anche il vescovo di Mangalore, Peter Paulus Saldhana, la diocesi da cui provengono i sacerdoti della missione. Proprio la collaborazione da tempo in atto tra Insieme per l’india e la diocesi di Mangalore ha portato l’associazione fossanese ad operare in Tanzania, a supporto dei sacerdoti indiani.

Intanto è partita nei giorni scorsi la tradizionale campagna delle uova di Pasqua di Insieme per l’India: l’associazione propone le uova di cioccolato al latte o fondente prodotte dalla Cioccolateria Dulcioliva di Borgo San Dalmazzo; offerta minima di 13 euro. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere i progetti di formazione ed educazione dei bambini, in particolare dei 177 ospiti della Rupert Home, che frequentano la “St Kizito- Rupert Primary School”.

Per prenotare le uova telefonare a Marilena Lingua: 347 9516280‬. Per donazioni e offerte: bonifico bancario: IBAN IT 85 G 06170 46320 000001524227 (Cassa di Risparmio di Fossano) intestato a Insieme per l’India Odv; donando il 5‰ all’associazione Insieme per l’India ONLUS nella tua dichiarazione dei redditi, CF 92017680049.