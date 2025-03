Campioni sui libri e in gara con la borsa di studio “Bravi a scuola e nello sport”

Dare una mano, ma al tempo stesso un riconoscimento, agli studenti che si sono distinti sui libri e nei campi di gara. Una tradizione che prosegue quella della borsa di studio “Bravi a scuola e nello sport”, promossa dal Panathlon International, Distretto Italia, Area 3 Piemonte e VaIIe d’Aosta, con bando sottoscritto dal Governatore Maurizio Nasi.

Il premio, dedicato all’indimenticato campione braidese di atletica Attilio Bravi, è arrivato alla sua 11ª edizione e vede il coinvolgimento dei seguenti CIub: Alba 2000; Alessandria; Asti; Biella; Bra; Chivasso; Cuneo; Du Val D’Aoste; Ivrea-Canavese; Mondovì; Mottarone; Novara; Torino Olimpica; Valle d’Aosta-1958; Vercelli. Ok, chi si è perso questa opportunità? Facciamo un riassunto delle puntate precedenti.

Storia della borsa di studio

La borsa di studio “Bravi nella scuola e nello sport” nasce nel 2015 per la volontà della famiglia di Attilio Bravi di ricordare il panathleta, lo sportivo, ma soprattutto il docente, che si è sempre impegnato affinché i giovani, oltre allo sport, seguissero con immutata passione anche lo studio. Attilio Bravi amava dire ai suoi studenti e ai giovani sportivi che incontrava sui campi di allenamento o di gara: «Il domani di voi atleti è importante, non sottovalutatelo». Per questo il Panathlon ha deciso di dare impulso alla sua idea di futuro, promuovendola nelle scuole dell’Area 3 - Piemonte e Valle d’Aosta - del Panathlon International, valorizzando quegli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di secondo grado che durante il loro percorso abbiano saputo conseguire prima di tutto significativi risultati scolastici, accompagnati e sostenuti da quelli ottenuti nella pratica di una disciplina sportiva.

A chi è rivolto il bando

Il bando di concorso è rivolto ai giovani sportivi che, nella formazione della loro personalità, inseriscono sia l’impegno nello studio, sia nelle pratiche sportive. Coniugare studio e sport è sempre stato, infatti, una delle prerogative del professor Attilio Bravi cui questo premio è dedicato. La borsa di studio è riservata agli “studenti-atleti” che nel 2024/25 frequentano l’ultimo anno scolastico della scuola secondaria di secondo grado e che nel 2023/24 abbiano conseguito buoni risultati sia nello studio sia nelle specifiche discipline sportive praticate a livello federale. È inoltre richiesto ai partecipanti di risiedere nel territorio in cui opera uno dei Club del Panathlon di Piemonte e Valle d’Aosta.

Requisiti Scolastici

Aver conseguito nell’anno scolastico 2023/24 la media uguale o superiore all’8,00. La media scolastica sarà calcolata sulla base delle votazioni finali ottenute in tutte le materie, scienze motorie e condotta comprese (è esclusa religione). Allegare alla documentazione copia della pagella finale, attestante i voti ottenuti o certificazione rilasciata dalla scuola di appartenenza.

Requisiti Sportivi

Saranno presi in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti dagli studenti tesserati per associazioni sportive che partecipano a gare di rango federale delle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del CONI e del CIP. Per partecipare al bando di concorso è necessario: essersi classificati tra i primi 3 posti o aver partecipato a gare internazionali in rappresentanza dell’Italia o con il Club di appartenenza; essersi classificati tra i primi 3 posti o avere partecipato ai Campionati italiani sia assoluti sia di categoria, classificandosi almeno entro il 5° posto. La Commissione analizzerà soltanto le domande che conterranno risultati sportivi conseguiti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024 (si prega astenersi da inviare curricula non pertinenti al periodo oggetto di osservazione).

Commissione

La Commissione della borsa di studio “Bravi a scuola e nello sport” è composta dal presidente Riccarda Guidi Bravi e dai membri giudicanti Adriana Balzarini del Panathlon Club Mottarone, Fabrizio Corbetta del Panathlon Club Biella, Lino Cravero del Panathlon Club Bra, Carlo Gobbo del Panathlon Club Du Val D’Aoste, Alessandra Visioli del Panathlon Club Asti.

Valutazioni della Commissione

Nella valutazione finale la Commissione esaminatrice terrà conto prima di tutto della media scolastica dei candidati e quindi, in proporzione al numero di tesserati comunicati al Comitato Olimpico Italiano dalle Federazioni sportive nazionali, i risultati sportivi ottenuti in campo internazionale, europeo e nazionale. L’unione tra le due darà l’ordine di assegnazione dei premi che la Commissione invierà al Governatore dell’Area 3 Piemonte Valle d’Aosta del Panathlon International. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono definitive ed inappellabili. Qualsiasi controversia possa nascere dall’interpretazione ed attuazione del bando di concorso dovrà essere definita amichevolmente.

Premi

Ai vincitori del bando verranno riservati premi speciali. Le borse di studio sono del valore di 600 Euro al primo classificato, di 450 Euro al secondo classificato, di 350 Euro al terzo classificato e di 250 Euro al quarto classificato. I premi saranno consegnati durante l’Assemblea Ordinaria dell’Area 3 Distretto ltalia-Panathlon International, in programma nel secondo semestre del 2025.

Termine e modalità di presentazione della documentazione

Se siete interessati, date una lucidata ai curriculum e preparatevi ad inviarli. Dove? Tutta la documentazione inerente al rendimento scolastico e al curriculum sportivo del solo periodo 2023/24 dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2025, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica del Panathlon Club di competenza territoriale. Per Cuneo: presidente Carlo Ripa (carloripa1@gmail.com oppure 335/8100404); segretario Daniela Dotta (info@panathloncuneo.it oppure 338/3402540). Per Bra: presidente Alberto Giuggia (a.giuggia@avvocatiassociati.it oppure 347/4560787); segretario Lino Cravero (linocravero@gmail.com oppure 329/2142293). Per Alba: presidente Giovanni Barbero (info@fiorenzobarbero.it oppure 345/0327240); segretario Giovanni De Bellis (jbhdeb@live.com oppure 339/6476050). Per non farla troppo lunga, rinviamo i nominativi delle altre sedi direttamente al bando di concorso, che prevede anche un fac-simile da compilare a cura dei candidati, da richiedere alla scuola di appartenenza oppure al Panathlon Club di competenza territoriale. Preso appunti?

Avvertenze

Attenzione: una volta inoltrata la domanda si prega di chiedere conferma di avvenuto ricevimento. Sarà cura del Club interessato provvedere all’invio della documentazione alla segreteria del premio “Bravi a scuola e nello sport”, all’attenzione del presidente Riccarda Guidi Bravi (36a.bravi@gmail.com). Non saranno prese in considerazione domande che non presenteranno debitamente compilata la scheda di partecipazione allegata al bando.

Speriamo di esservi stati utili e in bocca al lupo!

Albo d’oro

2015: Gabriele Raco (Panathlon Club Biella) ciclismo.

2016: Michela Carrara (Panathlon Club Du Val d’Aoste) biathlon; Simone Dama (Panathlon Club Biella) nuoto pinnato; Pietro Riva (Panathlon Club Alba) atletica leggera.

2017: Gloria Manzoni (Panathlon Club Vercelli/Panathlon Club lvrea) ciclismo su pista e su strada; Elisa Balsamo (Panathlon Club Cuneo) ciclismo su pista; Matteo Mana (Panathlon Club Cuneo) bocce specialità volo; Riccardo Rabino (Panathlon CIub Alba) atletica leggera.

2018: Chiara Becchis (Panathlon Club Cuneo) ski roll; Kevin Gontel (Panathlon Club Du Val d’Aoste) biathlon; Rebecca Di Siena (Panathlon Club Biella) ginnastica ritmica; Giada Lideo (Panathlon Club Biella) ginnastica ritmica.

2019: Letizia Tiso (Panathlon Club Vercelli) atletica leggera; Luca Russo (Panathlon Club Torino) lotta greco romana: Elisabetta Tosini (Panathlon Club Torino) pallavolo; Elisa Sordello (Panathlon Club Cuneo) skiroll; Ludovica Curti (Panathlon Club Maira) nuoto sincronizzato.

2020: Helena Biasibetti (Panathlon Club Torino Olimpica) nuoto; Chiara Sclavo (Panathlon Club Cuneo) atletica leggera; Valentina Paoletti (Panathlon Club Cuneo) atletica leggera; Chiara Felisso (Panathlon Club Torino Olimpica) nuoto.

2021: Eleonora Vidano (Panathlon Club Ivrea Canavese) calcio; Axelle Vicari (Panathlon Club Du Val d’Aoste) atletica leggera; Gaia Tormena (Panathlon Club Du Val d’Aoste) ciclismo; Umberto Brero (Panathlon Club Bra) atletica leggera.

2022: Michele Bono (Panathlon Club Maira) arrampicata sportiva; Sophie Riva (Panathlon club Aosta 1958) mtb enduro; Elia Mattio (Panathlon Club Cuneo) atletica leggera; Marco Torta (Panathlon Club Cuneo) tennis tavolo.

2023 Vittoria Siletti (Panathlon Club Biella) scherma; Madalina Foca (Panathlon Ivrea-Canavese) kayak; Edoardo Pellegrino Tecco (Panathlon Club Cuneo) orienteering; Simone Spediacci (Panathlon Ivrea-Canavese) nuoto; Stefano Demo (Panathlon Ivrea-Canavese) atletica leggera.

2024 Edoardo Blotto (Panathlon Club Biella) nuoto; Nicola Giordano (Panathlon Cuneo) biathlon; Elisa Dibellonia (Panathlon Club Torino Club Olimpica) nuoto per salvamento; Gloria Cortese (Panathlon Club Torino Club Olimpica) pallanuoto.

Chi era Attilio Bravi

Qualche curiosità sbirciata da Wikipedia. Attilio Bravi (Bra, 9 settembre 1936 - Bra, 27 novembre 2013) è stato un atleta azzurro, specialista nel salto in lungo (vantava un primato personale di 7,66 metri).

Attività professionale

Docente di Educazione fisica e sportiva; titolare cattedra presso ISEF Torino; coordinatore di educazione fisica sportiva presso il Provveditorato agli Studi di Cuneo; commissario tecnico dell’International Schoolsport Federation; presidente Comitato provinciale CONI di Cuneo e Stella d’Oro del CONI per il suo straordinario contributo a favore dello sport.

Attività nel Panathlon

Presidente del Panathlon Club Cuneo (1992/1995); consigliere centrale del Panathlon International (1998 e 1999); governatore del 3° Distretto Piemonte e Valle d’Aosta (ora Area 3 del Distretto Italia) dal 2000 al 2008; Premio Domenico Chiesa Award 2009 del Panathlon International.

Carriera sportiva

È stato 8 volte campione italiano assoluto nel salto in lungo (nel 1952 e, ininterrottamente, dal 1954 al 1960). Vincitore di 4 titoli ai Mondiali Militari, di cui uno nella staffetta 4x100; vincitore di 4 titoli Universitari; partecipazione ai Campionati Europei di Berna 1954 e Stoccolma 1958. Prese parte alla prima edizione delle Universiadi a Torino nel 1959 conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo (7,46 metri). L’anno successivo partecipò ai Giochi olimpici di Roma 1960, piazzandosi al decimo posto con la misura di 7,47. Servono altri numeri?