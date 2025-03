Hochey Prato, al via la stagione all'aperto: per la Lorenzoni Bra over 35 vittoria nel campionato Master

Per la Lorenzoni Over 35 subito un successo

Con la prima domenica di marzo si è aperta la stagione all'aperto. A Casteld' Agogna si è svolto il campionato Master e la formazione over 35 della Lorenzoni si è aggiudicato il trofeo consegnato da un soddisfatto Pino Calonico presidente della Società, ma in questo evento rappresentante FIH quale neo-vicepresidente federale.

Meno fortunate le giovani della formazione under 20 che a Genova hanno incrociato le mazze con le giovani del Genova 80.

Il risultato di 2 a 1 a favore delle liguri dice che la squadra di Marco Garbaccio è sulla strada del miglioramento, ma c è ancora da fare specie per quanto riguarda l' amalgama visto la partenza troppo a ridosso del campionato indoor terminato da poco

Più tempo l' ha avuto la prima squadra che affronterà il campionato d' Elite solo domenica 9 marzo sul terreno di casa, ma subito contro l' Amsicora che ha cucito sulle maglie i due titoli prato e al coperto.

Per questo motivo le atlete di Koshelenko sono impegnate in serrata preparazione. Si segnala la partenza di Carla Servadio valida attaccante che ha concluso con le nero- turchesi conquistando nel novembre scorso il successo di Coppa Italia. A compensazione la conferma su prato di Lisa Di Blasi e di Anna Kurovska a sostituire Iza Tampu in sosta per problemi fisici .