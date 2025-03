Al MIAC di Cuneo la 73esima mostra regionale zootecnica di Quaresima

Torna il prossimo 7 aprile presso l’area MIAC la tradizionale “Mostra regionale zootecnica di Quaresima”, momento di confronto per il settore zootecnico e agricolo, oltre che occasione per portare alla ribalta e premiare il lavoro e la costanza degli allevatori del territorio.

Protagonista indiscussa della rassegna è la razza bovina autoctona “Piemontese”, allevata soprattutto per la produzione di carne, la cui qualità e valori dietetico-nutrizionali sono unanimemente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

La mattinata di lunedì 7 aprile sarà dedicata come da tradizione all’esposizione e alla premiazione dei migliori capi di bestiame, esaminati e valutati da giurie tecniche.

Le categorie ammesse alla mostra sono:

BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE: Tori – Vitelloni Castrati - Vitelloni Maschi -Vitelloni Femmine - Sanati Maschi - Sanati Femmine Manze - Vacche Grasse – Manzi castrati.

ALTRE RAZZE ED INCROCI: Vitelloni Maschi - Vitelloni Femmine

PREMI SPECIALI: “Migliore in fiera” - “Maschio più pesante” – “Femmina più pesante”.