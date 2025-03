Volley C/M. VBC Mondovì inarrestabile: battuto anche il parere, biancoblu sempre soli in vetta

Quindicesimo successo in diciassette giornate per il VBC MONDOVI’, che al PalaItis, pur con qualche pausa di troppo, supera per 3-1 (25-15,25-22,22-25,25-14) e così continua la propria marcia solitaria in vetta alla graduatoria. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 46 punti, sempre a +3 sul Lasalliano Torino secondo, che ha sconfitto il Chieri per 3-1, a +5 sull’ Acqui terzo, che ha battuto 3-2 in casa il S. Paolo Torino, a +9 sull’ ArtiVolley Collegno quarto, che ha piegato 3-1 il Biella, ed a + 11 sul Verbania quinto, che ha battuto 3-0 il Boves.

“Sono contento per i 3 punti conquistati, che senza dubbio era la cosa principale – afferma al termine coach Massimo Bovolo–, un po’ meno per la prestazione, che è stata un po’ troppo altalenante e con un po’ troppi errori, soprattutto nella parte centrale del match, ossia nella parte finale del secondo set (dal 23-17 in poi) e per tutto il terzo set. Proprio sulla continuità dobbiamo ancora crescere, perché ogni tanto abbiamo qualche passaggio a vuoto che, soprattutto con le squadre più attrezzate ed esperte può rivelarsi molto pericoloso. Ora pensiamo a prepararci al meglio per la partita di sabato a Collegno contro l’ Arti Volley quarto, una squadra sempre particolarmente difficile da affrontare perché di livello tecnico molto alto. Per conquistare i 3 punti e continuare la nostra marcia al vertice dovremo riuscire ad esprimerci al meglio delle nostre potenzialità dall’ inizio alla fine, senza cali e senza pause.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio e Matteo Basso liberi inserendo durante la gara Candela, Borsarelli e Catena.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano subito sull’ 8-4 con un bell’ attacco di Menardo. Genesio mette a terra il 13-6, Berutti realizza il 18-11 ed infine ancora Genesio realizza il 21-13. Dentro prima Candela per rinforzare la seconda linea e poi Borsarelli per alzare il muro e prima proprio Borsarelli a muro sigla il 24-14 ed infine Caldano, sempre a muro, firma il punto del definitivo 25-15.

Nella seconda frazione vi è sostanziale equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi accelerano e prima si portano sul 14-10 con un bel muro della coppia Genesio e Berutti, poi sul 19-13 con Menardo, quindi sul 23-17 grazie ad un errore in attacco dei torinesi, mentre entra Borsarelli per alzare il muro. A questo punto il meccanismo di gioco monregalese si inceppa e così il Parella si avvicina sino al 21-13, ma prima un attacco avversario errato porta il punteggio sul 24-21 ed infine una battuta sbagliata regala ai monregalesi il punto del definitivo 25-22, mentre entra Candela.

Nel terzo set, con Candela inserito in formazione, vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi accusano un passaggio a vuoto, che permette ai torinesi di portarsi sino sul 14-9. Dentro prima Matteo Basso e poi Catena ed il VBC MONDOVI’ reagisce, recuperando il gap sino ad ottenere la parità sul 16-16 con Menardo. A questo punto i monregalesi accusano un nuovo momento di difficoltà e prima vanno di nuovo sotto 21-17, quindi cedono 25-22.

Nella quarta frazione vi è un certo equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi, che confermano Candela, Matteo Basso e Catena in campo, cambiano ritmo e vanno via, portandosi prima sul 13-8 con un’ intelligente spazzolata sul muro di Candela, poi allungano 16-11 con un’ altra spazzolata sul muro sempre di Candela, quindi un ace di Berutti vale il 22-12 ed infine è un errore in attacco dei torinesi a regalare il punto del definitivo 25-14.

Sabato i monregalesi sono attesi alle ore 18 dalla trasferta di Collegno contro l’ Arti Volley quarto in classifica, una partita molto difficile ed irta di ostacoli sia perché l’ Arti allenato da Riccardo Appi è una formazione di alto livello tecnico e che non molla mai, sia perché giocare nell’ impianto di Collegno non è mai facile. Per riuscire a conquistare i 3 punti, il cui peso specifico è davvero altissimo, ci vorrà davvero il miglior VBC MONDOVI’,