Atletica: la morozzese Adele Roatta brilla il terra lombarda, suo il titolo regionale U23 di corsa campestre

Domenica 2 marzo sono stati assegnati, in occasione della quindicesima edizione del Cross “Baia del Re”, i titoli lombardi assoluti e di categoria della corsa campestre.

Questa “Festa del Cross”, che ha radunato insieme tutti i migliori interpreti della corsa sui prati a livello regionale, ha regalato sfide avvincenti e una stupenda mattinata di sport, grazie anche all’organizzazione della società ospitante, il GAV Vertova.

Nel cross lungo al femminile (6,3km da percorrere) prevalgono l’esperienza e l’ottimo stato di forma di Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), che due settimane dopo il PB in mezza maratona a Barcellona, mette così le mani sul titolo regionale di cross, decisosi proprio nelle battute finali dopo che per tutta la gara ben quattro atlete avevano animato il gruppo di testa.

Alle sue spalle è ottima la prova della morozzese Adele Roatta (Bracco Atletica), argento per una manciata di secondi, ma oro nella categoria U23.

Per la terza piazza la spunta Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group), che regola sul finale un’altra delle favorite della vigilia come Francesca Annoni (Pro Sesto Atletica Cernusco, quarta)

Per Adele Roatta un ottimo test in vista dei campionati italiani individuali e di società ASS-PRO-JUN-ALL che si terranno a Cassino, in provincia di Frosinone, il 15 e 16 marzo.