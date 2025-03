Calcio femminile: la Freedom FC Women porta a casa un buon punto dalla trasferta di Brescia

La Freedom FC Women esce dal Centro Sportivo “Mario Rigamonti” con un buon pareggio: contro il Brescia, la compagine di mister Mauro Ardizzone raccoglie un 1-1 tutto sommato positivo, considerando le molte assenze, il valore dell’avversario e le difficoltà che si sono presentate, muovendo ancora la classifica, al termine di un match combattuto.

LA CRONACA - 3-5-2 per il Brescia di mister Valenti: in porta Tasselli, difesa con Requirez, Lepera e Nicolini; a centrocampo Kuratomi, Berti, Celestini, Magri e Larsson; davanti tandem Sobal-Farina.

Senza Devoto, Cuciniello, Pasquali, Adugbe e Semanova, le cuneesi si schierano con il 5-4-1: Korenciova fra i pali, difesa con Maffei, Fracaros, Brscic, Stankova e Giuliano; in mediana Harvey, Dicataldo, Zanni e Bison, con coda unica punta.

In un avvio equilibrato, da evidenziare la forte pressione sulle portatrici di palla da parte della Freedom, che riesce a tenere testa alle padrone di casa: al 10’, proprio sugli sviluppi del pressing alto, va alla conclusione Zanni, blocca Tasselli. La prima grande occasione del match, però, arriva al 22’ ed è di marca bresciana: Magri lanciata in profondità entra in area, venendo ipnotizzata da Korenciova che blocca. Dopo il pericolo corso, le piemontesi riprendono, comunque, a giocare con intensità, mancando nell’ultimo passaggio nonostante alcune buone incursioni, in particolare di Bison ed Harvey. Al minuto 39 Berti converge da destra e smarca Sobal che svirgola, mandando alto da buona posizione. A ridosso dell’intervallo, la Freedom la sblocca: Maffei scatta a destra e mette in mezzo, giro e tiro di Coda, murata; sulla respinta arriva Zanni che trova l’angolino: 0-1 e dedica per capitan Devoto, infortunata e presente in tribuna.

Ad inizio ripresa mister Ardizzone è costretto a sostituire, per un problema fisico, Fracaros con Borello; dall’altra parte c’è Pedrini per Kuratomi. Chance Brescia al 55’: scambio Farina-Sobal-Fartina con conclusione della numero 10, fuori di un soffio. Al 65’ padrone di casa per il rosso a Sobal, punita per uno scontro con Zanni, costretta successivamente ad uscire, lasciando il suo postoa Franco, tornata in campo 440 giorni dopo l’infortunio al crociato patito nel dicembre 2023. Passano soli 3’ ed arriva, però, il pari: Berveglieri, da poco subentrata a Farina, scarica il destro che si stampa sulla traversa, sulla respinta, al limite dell’area, arriva di gran carriera Requirez con una sventola che trova l’angolo alla sinistra di Korenciova, 1-1.

Leonesse che spingono alla ricerca del ribaltone, ma è della Freedom l’occasione clamorosa per tornare avanti: al 77’ Coda conclude a botta sicura in area piccola venendo murata. Nonostante i cambi, il risultato resta immutato fino al termine.

La Freedom FC Women rientra dalla Lombardia con un punto: domenica 9 marzo alle 14.30, le biancoblu torneranno fra le mura amiche del “Paschiero” di Cuneo per ospitare il lanciatissimo Lumezzane.

BRESCIA-FREEDOM FC WOMEN 1-1

Reti: 44’ Zanni (F), 68’ Requirez (B).

BRESCIA (3-5-2): Tasselli, Requirez (92’ Zambelli), Lepera, Nicolini; Kuratomi (45’ Pedrini), Berti (92’ Tunoaia), Celestini, Magri, Larsson (71’ Cacciamali); Sobal, Farina (59’ Berveglieri). A disp. Cazzioli, Menassi, Razza. All. Valenti.