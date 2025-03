Campionato regionale di eccellenza: a Torino subito una vittoria per la Cuneoginnastica

A Torino la prima prova del campionato regionale di eccellenza della federazione ginnastica d'Italia. La squadra della Cuneoginnastica composta dal capitano Silvestro Lucrezia, e dalle più giovani Asia Delfino, Frakulla Alissa, Pancera Jennifer e la giovane allieva Caterina Reinero Shahini nonostante l'assenza dell'ultimo minuto di Sara Hadouz costretta ad alcuni giorni di riposo, riesce a riorganizzarsi e a centrare l'obbiettivo.

Una gara questa di Torino molto tirata e dai punteggi decisamente ravvicinati tra compagini; a termine gara una Cuneoginnastica molto compatta trascinata da capitan Silvestro raggiunge la vetta della classifica.

Buone la prove a parallele con record di punti per Asia, per proseguire con ottime prestazioni alla trave ed al corpo libero dove in quest'ultimo Lucrezia ottiene il punteggio più alto di tutta la manifestazione. La Cuneoginnastica terminava a volteggio dove prima dell'ultimo salto necessitava di 11,900 punti per passare al comando. Jennifer, con uno Tsukahara carpiato stoppato nell'arrivo regalava alla squadra un 12,600 e la vetta della classifica.

Squadra determinata e proiettata verso lo stato di forma ottimale anche con le ginnaste più giovani Alissa e Caterina che, insieme alle compagne si preparano per la competizione in Portogallo del mese prossimo. Le 5 ginnaste infatti, con il rientro di Sara dall'infortunio e di Sofia Ambrosio in prestito per il campionato di A2 alla società Biancoverde di Imola stanno continuando la preparazione per la tanto attesa partenza dell'11 aprile per il 14th MATOSINHOS GYM TOURNAMENT a Porto. Il team Cuneoginnastica sarà infatti impegnato in questa competizione internazionale per club in Portogallo.

Molto soddisfatte le allenatrici che hanno accompagnato in gara le ginnaste Camilla Ines e Monica Sola:" Le ragazze oggi sono state grandiose, per la condotta di gara per la determinazione e per l'affiatamento, oltre che per il supporto reciproco dimostrato. La condizione fisica ottimale non è ancora stata raggiunta perché programmata per inizio aprile quando la compagine partirà per il Portogallo; poco più di un mese è il tempo che ci rimane per migliorare precisione e sicurezza degli esercizi, saremo così pronte per partire ed affrontare questa nuova esperienza al meglio".