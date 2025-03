Guarene, un anno di attività della Polizia Locale: 99 veicoli bloccati perché privi di assicurazione o sottoposti a fermo amministrativo

Il 2024 ha visto la Polizia Locale di Guarene assiduamente impegnata sul territorio di competenza per servizi di prossimità, pattuglia pronto intervento, assistenza ai cittadini, controlli stradali, amministrativi ed ambientali nonché prevenzione di reati predatori. In particolar modo, in un paese in crescita come Guarene, l’impegno della Polizia Locale che si articola su turni settimanali di sei giorni su sette suddivisi in mattino, pomeriggio e da metà maggio 2024, anche la sera ed in casi particolari la notte opera su molteplici attività che passano dalla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada ai controlli in materia ambientale, dall’edilizia alla polizia amministrativa, dalla polizia giudiziaria alla pubblica sicurezza e soccorso, dalle richieste di informazioni a quelle di aiuto senza mai tralasciare l’assistenza ed il supporto ai cittadini della comunità guarenese e non solo cercando di mantenere vivo ed attivo un vero e proprio servizio di prossimità a servizio della collettività.

ABBANDONO DI RIFIUTI: IDENTIFICATI 29 TRASGRESSORI

Partendo proprio dalla delicata e quotidiana opera di vigilanza ambientale, sia grazie alla collaborazione con il personale del servizio Ecosportello che alle indagini operate direttamente dagli agenti, si identificavano 29 soggetti autori di abbandono o cattiva gestione dei rifiuti ai quali oltre alle previste sanzioni veniva obbligato il ripristino dello stato dei luoghi a loro spese; in numerosi casi la pattuglia interveniva altresì per abbruciamenti sul territorio, che si rammenta sono vietati o comunque limitati per periodi, zone, materiali e quantità. In un’occasione congiuntamente con il Nucleo Carabinieri Forestali la pattuglia individuava lungo gli argini del fiume Tanaro un autocarro che trasportava rifiuti senza autorizzazione e il cui conducente, un artigiano proveniente dall’Astigiano, non era in grado di fornire valide motivazioni circa il carico e la sua presenza in detta località.

CODICE DELLA STRADA: 261 POSTI DI CONTROLLO, 792 SANZIONI

Nell’ambito dei controlli stradali e dell’attività di applicazione del Codice della Strada, partendo dai controlli eseguiti dall’autopattuglia, si segnala che sono stati effettuati 261 posti di controllo, durante i quali venivano segnalati 1.141 veicoli e conducenti mentre in vigilanza dinamica si processavano direttamente 14.120 targhe verificando immediatamente lo stato del veicolo e del suo conducente. Da detti controlli scaturivano 792 sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada quali ad esempio, mancato uso delle cinture di sicurezza per sé o per i minori trasportati, utilizzo del telefono o addirittura anche il tablet durante la guida, sorpassi in località vietate o manovre pericolose, superamento dei limiti di velocità, circolazione con veicoli inidonei o sprovvisti di assicurazione, revisione, in sequestro o fermo amministrativo.

SENZA RCA 99 VEICOLI, 18 PATENTI RITIRATE

Delle varie violazioni contestate di particolare rilievo gli agenti bloccavano 99 veicoli in circolazione senza la copertura assicurativa e/o sottoposti a fermo amministrativo anche per motivi fiscali. A carico delle patenti di guida si procedeva al ritiro in 18 casi, per varie violazioni quali eccesso di velocità, sorpasso, manovre pericolose mentre i punti decurtati sono stati 1226 per 285 verbali; relativamente ai veicoli per pericolose modifiche, trasformazioni o mancanze sono state ritirate 14 carte di circolazione. I sinistri stradali rilevati sono stati 15, anche dovuti ad impatto con animali selvatici, fortunatamente in calo e senza conseguenze particolarmente gravi per le persone.

SCOPERTA UN'ATTIVITA' TURISTICA COMPLETAMENTE ABUSIVA

In merito a controlli di Polizia Amministrativa, anche visto l’aumento dei turisti e delle strutture ricettive gli Agenti, unitamente al personale dello Sportello Unico Attività Produttive, hanno eseguito controlli e verifiche delle varie attività presenti sul territorio. Da detti controlli, ed a seguito di indagini E informazioni, è stata individuata un'attività ricettiva completamente illecita ed abusiva che pertanto è stata sanzionata per svariate migliaia di euro e chiusa sino alla regolarizzazione.

OTTO LE PERSONE DENUNCIATE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Per quanto concerne la Polizia Giudiziaria, Sicurezza e Soccorso i turni di pattuglia pronto intervento “112” sono stati 163 durante i quali è stato dato seguito a 124 chiamate di soccorso e di segnalazione. Gli agenti hanno deferito alla Procura della Repubblica di Asti per reati vari 8 persone, mentre 57 sono stati i soggetti identificati con a carico precedenti di Polizia. Fra i reati segnalati alla Procura di Asti vi sono 4 conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza e con tassi alcolemici molto elevati, in un caso il guidatore circolava con un autocarro; un conducente invece è stato sorpreso alla guida con patente falsa. Nel settore verifiche edilizie una persona è stata deferita per un abuso su di un immobile. La pattuglia in un’occasione e durante il controllo del territorio ha individuato un veicolo asportato nottetempo da ignoti in Bra.

TURNI NOTTURNI CONTRO I REATI PREDATORI

Di particolare rilievo per la sicurezza e tranquillità delle persone, sono state le indagini positive degli agenti che hanno reso possibile l’individuazione e l’avvio del procedimento previsto a carico di un uomo, il quale si rendeva autore di atti di autoerotismo nei confronti di donne e ragazze che passeggiavano lungo le strade del paese. Il personale di Polizia Locale ha altresì proceduto alla verifica di 277 pratiche relative alla residenza e ha eseguito 14 provvedimenti di notifica atti per conto delle autorità giudiziarie. In un’occasione un soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti per aver reso dichiarazioni mendaci agli addetti dell’ufficio anagrafe del Comune al fine di ottenere la residenza. La pattuglia in determinati periodi “sensibili”, durante l’anno, è stata impegnata aumentando i turni settimanali in fascia di orario serale e notturno al fine di prevenire reati predatori e per controlli finalizzati alla prevenzione della sinistrosità stradale.

Anche nel 2024 pertanto l’impegno della Polizia guarenese si è svolto su molteplici fronti e situazioni che :

“Sono molto soddisfatto dell’operato della nostra Polizia Locale – commenta il sindaco Simone Manzone –. Dal 2019 come Amministrazione investiamo sul personale e sulle attrezzature in dotazione. Vogliamo che i nostri concittadini si sentano al sicuro ed abbiano un punto di riferimento ed aiuto. Per il 2025 ci saranno grandi novità in seguito al mancato rinnovo della convenzione con la Città di Alba che fu siglata nel 2011. Dopo un primo momento di disorientamento per lo scioglimento della collaborazione fra le due Polizie Locali in regime di convenzione ci siamo riorganizzati per migliorare ancora il Servizio soprattutto per la gestione degli atti interni d’Ufficio che venivano gestiti in convenzione; con il Corpo di Polizia Locale albese sarà mantenuta la collaborazione per casi straordinari e preventivamente concordati. Per il 2025 sono confermati i 6 turni su 7 ed il turno serale che si è rivelato davvero utile alla popolazione, saranno realizzati nuovi investimenti sulle telecamere, più controlli sulla vigilanza ambientale per combattere l’abbandono rifiuti infine sarà inoltre potenziato, oltre all’Ufficio Polizia Locale, anche l’ufficio polizia amministrativa con personale interno”.