Il Governatore del Distretto 108 Ia 3 Vincenzo Benza in visita al Lions Club Carrù-Dogliani

Giovedì 27 febbraio 2025, presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani, il Lions Club Carrù-Dogliani ha ricevuto la visita del Governatore del Distretto 108 Ia 3, Vincenzo Benza, accompagnato dal Cerimoniere Distrettuale Roberto Pecchinino e dal Presidente di Zona Manuela Luciano.

Durante la serata il momento particolarmente significativo ed emozionante è stato l'ingresso del nuovo giovane socio Alessandro Marini di Mondovì, presentato dal socio padrino Daniele Robaldo.

Il governatore ha rivolto molti complimenti al club per le attività svolte e per quelle già inserite nel programma che si andrà a realizzare, dettagliatamente relazionate dal Presidente Romana Gaiero durante il direttivo che si è svolto all'inizio della serata.

Il governatore ha lodato il Club per la modalità con la quale si sono svolte alcune attività di servizio: in particolare l'iniziativa " zaino sospeso", attraverso il coinvolgimento della popolazione e per la partecipazione di tutti i club del territorio al meeting "gran bollito di Carrù", che consentirà il sostegno economico ad un service relativo all'ambiente a favore dell'Oasi Crava Morozzo. Attraverso la consegna di distintivi sono stati riconosciuti meriti ai soci fondatori ed a quelli di più lunga appartenenza al club.