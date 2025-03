Il nutrizionista Giorgio Calabrese a cena con il Rotary Club Canale Roero

Sabato 1 marzo il Rotary Club Canale Roero ha ospitato presso il ristorante Ai Cannubi di Barolo il professor Giorgio Calabrese, noto dietologo di fama internazionale.

“Si è trattato di un incontro conviviale, ma anche formativo, in quanto il mio amico di lunga data Giorgio Calabrese non si è sottratto alle nostre domande e ci ha fornito numerosi spunti sulla dieta alimentare che andrebbe seguita” ha detto Giovanna Margiaria, consigliere di Fondazione CRC e fondatrice del Club roerino nel 2002.

“La dietologia” ha precisato proprio Calabrese “è un ramo della medicina, una scienza, e basandosi sulla composizione biologica degli alimenti, si propone di individuare per ciascuno un corretto regime alimentare, adatto a preservare un buon stato di salute, considerando anche le implicazioni digestive. La dietologia diventa un valido supporto in molteplici casi clinici o di malattie”.

Il professore ha distinto la dietologia dalla “dimagratologia” (dieta dimagrante), aggiungendo che si basa su prevenzione, cura e intervento in caso di malattia con opportuni check up medici, in grado di garantire una vita sana a qualsiasi età.

Davvero molte le domande e le curiosità dei convenuti, a cui il noto nutrizionista e divulgatore ha risposto con la sua solita verve e simpatia.

La serata è stata anche l’occasione da parte dell’attuale presidente del Rotary Club Canale Roero, Fausto Perletto di presentare l’ingresso della nuova socia l’avvocata Giulia Mina, spillata dal socio Gianluca Costa.