Lite Trump-Zelensky, Segre: "Incontro orrendo, sono atterrita, mi crolla l'America"

(Adnkronos) - "Abbiamo assistito in tv a una orrenda cosa". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, a proposito dell’incontro allo Studio Ovale alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenendo al convegno 'Le vittime dell’odio', organizzato da Oscad, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, al Memoriale della Shoah di Milano.

"Ho avuto sempre una grande gratitudine per gli americani", ha detto Segre, ricordando la sua liberazione alla fine della Seconda guerra mondiale e l’atteggiamento dei soldati americani "fraterno e generoso. A me è rimasto per tutta la vita questo senso di gratitudine verso questo mondo meraviglioso, poi di colpo l’altro giorno alla tv sono rimasta atterrita da quello che vedevo. L’invaso diventa invasore. Un ribaltamento che già stava avvenendo dall’elezione del presidente. Come vittima dell’odio che sono stata e sono ancora, adesso che mi crolla l’America rimango ancora più male. Non voglio che crolli, voglio che ci siano ancora gli americani generosi, sorridenti e felici e non dimentico i cimiteri che ci sono lungo la linea gotica degli americani morti per liberarci", ha concluso la senatrice a vita.