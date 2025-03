Oscar 2025 dimenticano Alain Delon, nessun ricordo

(Adnkronos) - Gli Oscar 2025 dimenticano Alain Delon. Nella cerimonia della 97esima edizione degli Academy Awards vengono ricordati le figure del mondo del cinema scomparsa recentemente. Manca, nell'elenco, il nome dello straordinario attore francese, deceduto il 18 agosto dello scorso anno.

Nella serata, un omaggio particolare viene dedicato a Gene Hackman. A ricordare l'attore, è Morgan Freeman. "Questa settimana la nostra comunità ha perso una leggenda ed io un amico: Gene Hackman. Ho avuto il piacere di lavorare con lui in due film, 'Gli spietati' e 'Under Suspicion'. Era un attore generoso, capace di migliorare il lavoro di tutti. Lui ha vinto dei premi Oscar, ma soprattutto i cuori dei cinefeli del mondo intero. Lui sarà ricordato per sempre", le parole di Morgan Freeman.